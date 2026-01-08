카니 캐나다 총리, 다음 주 중국 방문…대미 의존도 완화 행보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

화웨이 부회장 체포사태 후 양국 관계 악화

캐나다 총리 8년 만에 방중

마크 카니 캐나다 총리가 오는 13∼17일 중국을 방문한다고 로이터 통신이 총리실을 인용해 보도했다.

연합뉴스

AD

캐나다 총리가 중국을 공식 방문하는 것은 2017년 쥐스탱 트뤼도 전 총리의 방중 이후 8년여 만에 처음이다.

카니 총리는 앞서 지난해 11월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 시진핑 중국 국가주석을 만나 관계 회복 의지를 밝힌 바 있다. 양국 정상이 공식적으로 회담을 한 것도 8년 만이었다.

당시 정상회담에서 시 주석은 카니 총리를 중국에 초청했고, 카니 총리는 이를 수락하면서 "건설적이고 실용적인 대화를 기대한다"고 화답했다.

양국 관계는 트럼프 1기 행정부 시기인 2018년 캐나다가 미국의 요청으로 밴쿠버에 머물던 중국 최대 통신장비 업체 화웨이의 멍완저우 부회장을 체포한 이후 악화됐다. 당시 중국은 보복 조치로 캐나다인 2명을 간첩 혐의로 구금했다.

2023년에는 중국이 반중 성향의 중국계 캐나다 정치인을 사찰했다는 의혹이 제기됐다. 이에 캐나다가 자국 주재 중국 외교관을 추방하고 중국도 자국 주재 캐나다 외교관을 맞추방하며 갈등이 심화됐다.

또 캐나다는 미국과 유럽연합(EU)의 조치와 발맞춰 2024년 10월부터 중국산 전기차에 100%, 중국산 철강·알루미늄에 25% 관세를 부과했다. 이에 중국은 작년 3월 유채씨유(카놀라유) 등 캐나다산 농축산물에 25∼100%의 맞불 관세를 부과하기로 했다.

하지만 캐나다는 트럼프 2기 행정부 출범 이후 미국의 관세 압박에 직면하자, 대미 의존도를 낮추기 위해 중국과의 관계 회복을 모색해왔다.





AD

트럼프 행정부의 베네수엘라 급습 여파로 캐나다가 가장 큰 경제적 타격을 입을 수 있다는 분석이 나온다. 미국 원유 수입의 상당 부분을 차지해온 캐나다산 중질유가 베네수엘라산 초경질유와 직접 경쟁 관계에 놓이게 되면서다. 베네수엘라산 원유가 미국 시장에 본격 유입될 경우 캐나다의 대미 원유 수출 가격과 시장 점유율이 크게 하락할 가능성이 크다는 관측이 제기된다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>