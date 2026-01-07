앤젤리나 졸리, 355억 저택 팔고 美 떠난다…"캄보디아行 유력"

자녀 성년 되자 LA 저택 매물로

유럽·캄보디아 이주 유력

할리우드 스타 앤젤리나 졸리가 355억 상당의 미국 로스앤젤레스(LA) 자택을 팔고 해외 이주를 준비 중이라는 소식이 전해졌다. 그의 새 둥지로는 캄보디아와 유럽이 거론된다.

배우 앤젤리나 졸리. 앤젤리나 졸리 인스타그램

미국 연예 전문매체 피플은 최근 한 소식통을 인용해 "졸리의 LA 자택이 최근 사전 심사를 받은 구매자들을 대상으로 공개되고 있다"며 졸리가 해외 이주를 염두에 두고 주거지를 정리 중이라고 보도했다.

이 소식통은 "졸리가 새로운 나라에서 새 인생을 시작할 준비를 하고 있다"며 "그는 LA를 중심으로 한 삶에서 벗어날 준비가 됐다"고 전했다. 이어 "졸리는 많은 프로젝트에 열정을 쏟고 있으며 몸 상태도 좋다"며 "2026년을 손꼽아 기다리고 있으며, 그때 누릴 수 있는 자유로운 활동에 기대를 걸고 있다"고 말했다.

그간 졸리는 전 남편인 브래드 피트와의 양육권 문제로 LA에 머물러 온 것으로 알려졌다. 지난해 8월 한 소식통은 피플에 "졸리는 LA에서만 살고 싶어 한 적이 전혀 없다"며 "전 남편과의 양육권 문제 때문에 선택의 여지가 없었다"고 밝힌 바 있다. 그러면서 "막내인 쌍둥이 녹스와 비비엔이 내년에 18세가 되는 대로 이주할 계획"이라며 "해외 여러 곳을 눈여겨보고 있다"고 전했다.

졸리가 매물로 내놓은 저택은 지난 2017년 2450만달러(약 355억원)에 매입한 곳이다. LA 로스펠리즈에 있는 이 저택은 1022㎡(약 310평) 규모로, 6개의 침실과 10개의 화장실, 4개의 벽난로 등을 갖추고 있다. 1913년에 지어졌으며, 할리우드 거장 세실 B. 드밀이 1959년 사망할 때까지 40년간 거주했던 곳으로 유명하다.

해외 이주가 현실화하면, 그의 다음 행선지는 캄보디아와 유럽이 유력하다. 미국 연예 매체 페이지식스는 "졸리가 올해 뉴욕에서 자신의 패션 컬렉션 겸 부티크인 아틀리에 졸리를 운영하는 한편, 사생활을 보호하기 위해 유럽과 오랜 기간 제2의 고향으로 여겨온 캄보디아에서 시간을 나눠 보낼 예정"이라고 전했다.

캄보디아는 졸리가 '제 마음속의 고향'이라고 밝힐 만큼 특별한 애정을 지닌 곳으로 알려졌다. 졸리는 2000년 영화 '툼 레이더' 촬영을 위해 캄보디아를 방문했다가 난민들의 참혹한 현실을 목격하고 구호 활동을 시작했으며, 2022년 장남 매덕스를 캄보디아에서 입양했다. 또 캄보디아 환경과 야생동물 보호, 지역 사회 개발 등 다양한 활동을 펼쳤으며, 이러한 공로를 인정받아 2005년 캄보디아 국왕으로부터 명예 시민권을 받았다.





한편 앤젤리나 졸리는 브래드 피트와 영화 '미스터 & 미세스 스미스'(2004)로 만나 인연을 맺은 뒤 사실혼 관계로 지내다 2014년 결혼했으나, 2016년부터 시작된 이혼 소송 끝에 2024년 12월 남남이 됐다. 두 사람 사이에는 여섯 자녀가 있으며, 이혼 후 자녀들은 모두 졸리와 함께 생활하고 있는 것으로 알려졌다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

