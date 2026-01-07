담양군, 관내 325개 전 마을 찾아가는 대화 추진

현장 목소리 듣고 마을 건의사항 청취

전남 담양군이 관내 325개의 전 마을을 순차적으로 방문하며 주민들의 목소리를 듣는 '2026년 마을로 찾아가는 군민과의 대화'에 나섰다. 전남 담양군 제공

전남 담양군이 병오년 새해를 맞아 군정 운영 방향을 주민들과 공유하고 현장의 생생한 목소리를 듣기 위한 '2026년 마을로 찾아가는 군민과의 대화'에 나섰다.

7일 담양군에 따르면 이번 대화는 군의 주요 정책과 사업을 주민에게 직접 설명하고, 현장에서 제기된 의견을 군정 운영에 적극 반영하기 위해 마련됐다. 군은 앞으로 약 2개월 동안 12개 읍·면 325개 전 마을을 순차적으로 방문할 계획이다.

특히 올해는 지난해 현장에서 접수된 건의 사항의 처리 결과와 현재 진행 상황을 주민들에게 상세히 안내하는 데 중점을 둔다. 첫날인 7일 정철원 군수는 담양읍 객사리와 담주리, 천변리 등 마을회관을 차례로 방문해 소통의 문을 열었다.

현장에서는 관계 공무원이 지난해 건의 사항에 대한 추진 상황을 설명한 뒤, 올해 군정 주요 시책을 안내하고 주민들의 새로운 건의 사항을 청취하는 순서로 진행된다.

군은 지난해 읍·면 단위 행사를 마을별 방문으로 전환한 이후 총 1,857건의 건의 사항을 접수했다. 주요 내용은 농로·진입로 확포장과 용·배수로 정비 등 농촌 기반 시설 개선부터 방역, 경로당 이용 불편, CCTV 및 가로등 설치 등 생활 밀착형 민원이 주를 이뤘다.

군은 즉시 처리가 가능한 사안은 관련 부서와 연계해 즉각 조치하고, 중장기 검토가 필요한 과제는 분기별로 추진 상황을 점검하며 완료 시까지 지속적으로 관리할 방침이다.





담양군 관계자는 "마을을 직접 찾아 주민의 의견을 듣는 과정이 현장 행정의 핵심"이라며 "주민들의 소중한 의견이 군정에 빠짐없이 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr

