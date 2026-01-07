천정부지로 치솟는 램값…갤럭시 S26 가격 밀어올릴까

갤럭시 S26, 3년여 만에 가격인상 전망

노태문 사장 "부품 가격 상승, 제품에도 영향 줄 것"

다음 달 공개를 앞둔 삼성전자 '갤럭시 S26' 시리즈의 가격이 3년여 만에 인상될 것이라는 관측이 나온다. 인공지능(AI) 수요 확대로 메모리 반도체 가격이 가파르게 상승하면서다.

노태문 삼성전자 대표이사 겸 DX(디바이스경험)부문장은 5일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스에서 진행된 기자간담회에서 "올해 여러 경영환경 가운데 주요 부품의 재료비, 특히 메모리 가격 인상을 우려하고 있다"며 "주요 부품 가격 상승은 어떤 형태로든 회사가 판매하는 제품에도 일정 부분 영향을 줄 것"이라고 말했다.

삼성전자 노태문 대표이사 겸 DX부문장이 세계 최대 전자·IT 전시회 ‘CES 2026' 개막을 앞둔 5일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 기자간담회를 진행하고 있다. 삼성전자 제공

노 대표는 "협력사들과 함께 메모리 등 주요 부품 가격 상승의 영향을 최소화하기 위해 노력하고 있다"면서도 "주요 부품 가격 인상은 출하량이나 시장에도 영향을 줄 것"이라고 밝혔다.

삼성전자 역시 갤럭시 S26의 출고가가 아직 확정되지 않았다는 입장이다. 하지만 업계는 올해 메모리 반도체를 중심으로 부품값 상승세가 가팔라 전작 수준의 가격 유지는 현실적으로 어렵다고 보고 있다. 노 대표의 이 같은 발언 역시 다음 달 25일 공개를 앞둔 갤럭시 S26 시리즈의 출고가 인상을 염두에 둔 것으로 풀이된다.

삼성전자는 2023년 갤럭시 S23 시리즈 출시 이래로 가격 동결 기조를 이어왔다. 이후 S24 출시 때 울트라 모델 한정으로 가격을 인상했다. 지난해 S25 시리즈 출시 때는 전체 모델의 가격을 동결했는데, 퀄컴의 스냅드래곤 애플리케이션 프로세서(AP)를 탑재했음에도 가격을 인상하지 않았다. 스냅드래곤 AP는 전작 대비 가격이 오른 것으로 알려져 있다.

하지만 최근 메모리 반도체 가격이 인공지능(AI) 수요 확대와 공급 조정의 영향으로 전년 대비 두 자릿수 이상 급등하고 있는 점이 영향을 미친 것으로 풀이된다. 실제로 삼성전자의 PC용 DDR5 메모리(16GB)는 지난해 2월 소매가 기준 6만2000원이었지만, 이달 들어서는 30만원대에 팔리고 있다. 여기에 프리미엄 스마트폰 원가에서 메모리가 차지하는 비중이 크다는 점도 영향을 미치는 것으로 보인다.

시장조사업체 카운터포인트리서치는 원가 부담 탓에 올해 스마트폰 평균판매가격(ASP)이 전년 대비 6.9% 오를 것으로 내다보고 있다.





업계 관계자는 "메모리와 핵심 부품 가격이 급격하게 오르는 상황에서 이전 수준으로 가격을 유지하기는 현실적으로 쉽지 않다"며 "수익성과 시장 경쟁력 사이에서 가격 전략을 정교하게 조정할 수밖에 없을 것"이라고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

