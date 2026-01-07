라스베이거스 'CES 2026'… 부산시, 역대 최대 규모 참여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

통합부산관 운영, 대학도 글로벌시장 겨냥



13개 기업 'CES 혁신상·최고혁신상' 수상

부산시(시장 박형준)는 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회인 'CES 2026'에 올해 역대 최대 규모로 참여한다.

부산시는 지난해보다 큰 규모의 '통합부산관'을 운영하며 글로벌 혁신 허브 도시 도약에 나선다고 7일 알렸다.

시는 미국 라스베이거스에서 열리는 'CES 2026'에 총 30개 전시 부스를 마련하고 경성대·국립부경대·동아대·동의대·국립해양대·부산대 등 지역 6개 대학과 협력해 역대 최대 규모의 혁신 라인업을 선보인다. CES는 미국소비자기술협회(CTA)가 주최하는 세계 최대 규모의 IT·전자제품 전시회다.

'통합부산관'은 1월 6일 개관식을 시작으로 9일까지 글로벌 파빌리온 내에서 운영된다. 시는 부산경제진흥원, 부산정보산업진흥원, 부산테크노파크, 부산기술창업투자원, 부산산학융합원, 부산라이즈혁신원 등 시 산하기관과 함께 '팀 부산(TEAM BUSAN) 2기'를 구성했다. 28개 혁신기업의 차세대 주력 제품을 집중적으로 소개하고 글로벌 시장 진출을 지원할 계획이다.

참가 기업들은 투자유치 설명회(IR), 글로벌 투자자와 바이어를 대상으로 한 1대1 사업설명회 등 다양한 비즈니스 프로그램에 참여해 해외 판로 개척에 나선다.

통합부산관에는 한국엘에프피, 씨아이티, 리솔, 아이쿠카, 뉴라이즌, 데이터플레어, 투핸즈인터랙티브, 싸인랩, 제이제이앤컴퍼니스, 샤픈고트, 슬래시비슬래시, 더블오, 타이거 인공지능, 토탈소프트뱅크, 코아이, 마리나체인, 일주지앤에스, 이루티, 오투랩(동의대), 비젼테크(경성대), 부산디지털자산거래소(부경대), 해양드론기술(해양대), 유니스(동아대), 크리스틴컴퍼니(동의대), 젠라이프(부산대), 하트세이버(부경대), 엔에프(동아대), 아이비즈(경성대) 등이 참여했다.

이번 CES에서는 지역 대학들이 기업들과 함께 특화 기술을 전시하고 공동 연구 성과를 공유하는 등 지산학 통합 모델의 성과도 현장에서 구현됐다. 현지에 파견된 동아대 학생 서포터스 14명은 참가 기업과 매칭돼 기술과 제품을 사전 학습한 뒤 현장에서 비즈니스 통역과 상담을 지원하며 계약 논의를 돕고 있다.

동아대 서포터스 대표 학생은 "CES 2026 현장에서 부산 기업들의 기술력을 직접 알릴 수 있어 기대된다"며 "지역 우수 기업들이 세계 시장에서 성장해 청년들이 부산에서 꿈을 펼칠 수 있는 환경이 조성되길 기대한다"고 말했다.

부산시는 이번 CES 2026에서 역대 최다인 13개 부산 기업이 'CES 혁신상·최고혁신상'을 수상하는 성과도 거뒀다. 최고혁신상 2개를 포함한 총 13개 혁신상 수상은 지난해 CES 2025에서 기록한 7개를 크게 웃도는 성과로 부산 기업들의 기술 경쟁력을 입증했다.

박형준 시장은 "지난 CES 2025 첫 단독관 운영에 이어 올해 거둔 역대 최대 성과는 부산이 글로벌 허브 도시로 도약하고 있음을 보여준다"며 "팀 부산이 축적해 온 경험과 네트워크가 지역 기업들의 세계 시장 진출에 중요한 자산이 될 것"이라고 말했다.





이어 "인공지능과 첨단 산업을 기반으로 지산학 협력을 더 강화해 부산 혁신 기업들의 글로벌 경쟁력 확보를 적극 지원하겠다"고 힘줬다.

