설계부터 초도양산까지…중기부, 제조 스타트업 올인원 지원

디자인·설계·시제품 공정 단절 해소

전문기관이 전 과정 통합 관리

스타트업 80곳에 최대 5000만원

중소벤처기업부는 제조 스타트업이 제품 제작과정에서 겪는 구조적 어려움을 해소하기 위해 제품화 전 단계를 하나의 체계로 지원하는 '제품화 올인원팩(All-in-one Pack)' 사업을 신설했다고 7일 밝혔다.

제조 스타트업은 최종양산에 이르기 전 디자인·설계·시제품·초도양산 등 각 공정 단계를 여러 기업에 맡기는 경우가 많아, 공정간 정보가 제대로 이어지지 않으면서 사양 변경, 일정 지연, 비용증가 등의 애로를 겪기가 쉽다. 이러한 공정 단절은 제작 오류를 발생시키고 비용도 발생해 스타트업의 최종양산을 가로막는 가장 큰 문제점으로 지적돼 왔다.

중기부는 이러한 문제를 해소하기 위해 올해부터 제조 스타트업의 제품화 전 단계를 하나의 전문기관이 관리·지원해주는 프로그램을 신설한다. 복잡한 제품화 모든 과정을 단일 전문기관에서 수행함으로써 공정 간 정보 누락, 작업 단절, 반복 작업, 불필요한 비용 발생 등 제조 스타트업의 제품화 실패 위험을 최소화할 수 있을 것으로 보인다.

제조 전문 주관기관은 제조 스타트업의 공정 과정을 직접 돕거나 적합한 파트너를 매칭해 공정 전체를 관리·조정함으로써 제품화 공정간 연속성을 확보하는 등 이번 프로그램에서 가장 핵심적인 역할을 수행한다. 제품 설계부터 시제품·시금형·초도양산까지 제품화 공정 전 과정을 지원할 수 있는 민간기업이면 제조 전문 주관기관에 지원할 수 있다. 제조 서비스 역량, 전담 인력, 파트너 네트워크, 그간 실적 등을 평가하여 총 6개 내외 기관을 선정할 예정이다.

중기부는 주관기관 선정 이후 혁신적인 아이디어를 보유한 스타트업 80여개를 선발해 스타트업당 최대 5000만원의 제품화 비용을 제공할 예정이다. 스타트업은 제품 개발 수준과 필요 서비스에 따라 디자인, 설계, 시제품, 초도양산 등 필요한 구간을 선택해 맞춤형으로 지원받을 수 있다.





조경원 중기부 창업정책관은 "제품화 올인원팩 프로그램을 통해 설계부터 초도양산까지 이어지는 체계를 완성함으로써 스타트업이 초기 제품 제작 실패를 극복하고 안정적으로 제품을 완성할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.





