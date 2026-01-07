경기도, 소규모 주택리모델링 지원…13개 시군 85가구

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 단독주택이나 공동주택에 '고기밀'(공기가 새지 않는 정도) 단열보강 공사, 고성능 창호 설치 등의 공사비를 지원해 온실가스 배출량을 감축하는 '주택 패시브 리모델링 지원사업'을 지난해에 이어 올해도 진행한다.

사업 대상은 준공 후 10년이 지난 단독주택과 다세대·연립 공동주택이다. 사전 수요 조사를 통해 용인, 고양 등 13개 시군 85가구다.

경기도는 사업 대상 가구에 고성능 창호, 고기밀 단열보강, 고효율 조명·보일러, 차열도료 등 공사비 일부를 지원한다. 지원을 희망하는 도민은 사업 대상 13개 시군 건축부서 등으로 문의하면 된다.

경기도는 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가정, 다자녀가구, 기초연금수급자는 우선적으로 지원할 계획이다.

1가구당 최대 지원 금액은 1000만원이다. 지원은 경기도 50%, 시 50% 부담이다.

경기도는 한국건설기술연구원과 협업해 지원신청 주택별 에너지사용 실태분석 등 사전컨설팅을 진행하고, 사업 완료 후에는 에너지사용량 변화를 토대로 사업 효과를 분석할 예정이다.





강길순 경기도 건축정책과장은 "지난해 처음으로 완료한 사업의 만족도가 96%로 매우 높았다"며 "주택 패시브 리모델링 지원사업을 통해 민간 부문 그린리모델링 활성화를 위해 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

