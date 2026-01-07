엔비디아 "美 정부, H200 대중 수출 승인 작업 중…시점은 미정"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

트럼프, 대중 수출 허용…승인 절차 중

젠슨 황 "중국 내 H200 칩에 대한 수요 높아"

미국 정부가 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU) H200의 대(對)중국 수출 승인 절차를 진행 중이지만, 승인 시점은 아직 정해지지 않은 것으로 나타났다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스에서 열린 'CES 2026'을 앞두고 진행된 '엔비디아 라이브'행사에서 발언하고 있다. AFP연합뉴스

AD

콜레트 크레스 엔비디아 최고재무책임자(CFO)는 6일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 개최된 가전·정보기술(IT) 전시회 'CES 2026' 현장에서 "미국 정부가 (승인 작업을) 매우 속도감 있게(work feverishly) 처리하고 있다"며 "어떻게 될지 지켜봐야 할 것"이라고 말했다고 로이터 통신이 보도했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 이와 관련해 "언론 발표나 대규모 공식 선언이 나올 것으로는 기대하지 않는다"며 "구매 주문이 접수된다면, 그 자체가 수출이 가능하다는 신호가 될 것"이라고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난해 중국으로의 고급 인공지능(AI) 칩 수출을 제한해온 기존 방침을 뒤집고 엔비디아의 H200 칩에 대해 대(對)중국 수출을 허용하겠다고 밝혔으나, 관련 승인 절차는 아직 마무리되지 않았다.

H200은 엔비디아의 최신 주력 제품인 '블랙웰(Blackwell)' 칩의 전(前) 세대 모델로, 전날 공개된 차세대 가속기 '루빈(Rubin)'과 비교하면 두 세대 이전 제품에 해당한다.

황 CEO는 전날 기조연설을 통해 최신 인공지능(AI) 가속기 '베라 루빈'을 공개한 이후 "중국 내 H200 칩에 대한 수요가 매우 높다"고 밝혔다.

크레스 CFO는 애널리스트들에 H200 칩의 공급 여력이 충분하며, 다른 고객사의 공급에도 영향을 미치지 않을 것이라고 강조했다.

엔비디아는 블랙웰과 루빈 등 제품을 통해 올해 말까지 총 5000억 달러(약 700조원) 규모의 매출을 달성할 수 있다는 목표를 제시한 상태다.





AD

크레스 CFO는 내년 데이터센터 확장을 위한 고객사와 논의도 이미 진행 중이라고 덧붙였다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>