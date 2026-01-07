서울시교육청, 하반기 적극행정 우수사례 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

다문화·늘봄·교육취약학생 등 분야서

우수행정 사례 8건 선정

서울시교육청이 '2025 하반기 적극행정 우수사례 경진대회'에서 총 8건의 우수 사례를 선정했다고 7일 밝혔다.

이번 경진대회는 공직사회 전반에 적극행정 문화를 확산하고 공무원의 자긍심을 높이기 위해 마련됐다. 시교육청은 1차 적극행정실무위원회 심사, 2차 서울교육시민참여단 투표, 3차 사례발표를 포함한 적극행정위원회 심사·의결을 거쳐 우수공무원 8명을 최종 선정했다.

최우수상에는 '다문화학생 억울함 없도록…학교폭력 사안처리 통번역 서비스-동부 온든든 통역지원단 운영'을 제출한 최근영 서울시교육청 학생맞춤지원담당관이 뽑혔다. 진학자치구가족센터 2곳과 업무협약을 체결해 18개 언어 상시 지원 인력풀을 구성하고 이주배경주민으로 구성된 생활통역봉사단 훈련 및 운영, 학교폭력사안 조사 및 심의 시 통역 매뉴얼을 발간했으며 통역 이용 사안처리 및 학교폭력대책심의위원회 운영시스템을 구축한 점이 높은 평가를 받았다.

우수상을 받은 '현장 맞춤 디지털 혁신으로, 학생 안전 '골든 타임' 확보, 담당자 '업무 자동화' 실현' 사례는 민관 협력으로 학교에 가장 적합한 시스템을 구현하고 현장 맞춤형 지원을 위한 운영지원단을 구성·운영해 교육청의 예산 절감에 기여하고 공익형 사회적 가치를 창출해 낸 것을 인정받았다.

또 다른 우수상은 '예산 절벽을 기회로 바꾸다! 교육취약학생 문·예·체 지원 10배 확대한 민·관·공·학 협력모델 구축 '새꿈더하기(+)''사례로 외부 자원을 유치해 예산 효율성 제고와 지원 규모를 확대한 공로를 인정받았다.

장려상은 ▲전국 교육 최초 AloT기반 통합시스템 개발로 학교 시설관리 패러다임 전환 ▲예전에는 없던 시각장애학생을 위한 태권도 점자교재 개발 및 확산 ▲전국 최초 'AI·에듀테크 장애인교원지원단' 구성·운영 및 접근성 자료 개발 등 3건이 선정됐다.

귀감상에는 ▲방과후 안전한 돌봄 및 취약계층학생의 복지정보를 통합해 안전과 복지의 표준 확립 ▲서울 학생 문해력 및 수리력 진단검사 CBT 전환(S-PLAN)으로 행정 효율화에 날개를 달다 등 2건이 뽑혔다.

우수 등급 일반직 공무원에게는 성과급 최고등급 부여, 최대 5일 포상휴가, 문화상품권 등 인센티브를 선택적으로 부여한다. 장려상 수상자는 3일의 포상휴가와 문화상품권이 주어진다. 귀감상은 문화상품권만 지급된다. 교육 전문직 수상자에게는 성과상여금 평가 시 가산점이 부여된다.





AD

정근식 교육감은 "적극행정은 교육수요자가 서울교육의 변화를 실질적으로 체감할 수 있게 하는 중요한 수단"이라며 "이번 우수사례 선정을 계기로 현장의 창의적이고 능동적인 행정이 더욱 확산되길 기대한다"고 말했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>