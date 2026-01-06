우체국 공익사업에 '26만명' 혜택…"올해도"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우체국 공익사업이 취약·소외계층 등에 든든한 버팀목 역할을 하고 있다.

우정사업본부(우본)는 지난해 ▲우체국 인프라 기반 ▲소외계층 지원 ▲미래세대 육성 ▲지속가능 친환경 등 4개 분야·14개 공익사업과 공익보험 운영으로 총 26만2000여명에게 도움의 손길을 내밀었다고 6일 밝혔다.

세종에 위치한 우정사업본부 건물 전경. 우정사업본부 제공

우체국 인프라를 이용한 사회공헌 활동은 '복지등기 우편서비스'와 '안부살핌소포' 사업이 대표적이다.

복지등기 우편서비스는 집배원이 지역 취약계층에 등기 우편을 배달하면서 생활 여건을 점검, 현장에서 복지지원 대상을 발굴하기 위해 도입한 사업이다. 우본은 이 서비스를 시행하는 지방자치단체를 2024년 86개에서 지난해 96개로 확대했다. 이를 통해 지난해 1만9000가구가 신규로 지자체 지원을 받을 수 있게 됐다. 우체국 인프라를 이용한 현장 서비스로 소외계층을 발굴, 지자체 지원과 연계될 수 있도록 앞장선 것이다.

행정안전부와 함께 추진하는 '안부살핌소포' 사업도 지난해 확대됐다. 2024년 전국 15개 지자체를 중심으로 시범 운영한 이 사업은 지난해부터 정규 사업으로 편성됐다. 사업에 참여하는 지자체도 전국 31개로 늘었다. 안부살핌소포 사업은 고령·고립 가구를 주기적으로 방문해 위험 요소를 점검·차단하기 위해 시작됐다.

미래세대를 지원하기 위한 공익사업도 역점적으로 시행한 사업 중 하나다. 우본은 지난해 자립준비청년 245명에게 매월 30만원의 식비를 지원해 안정적인 미래 준비와 사회 구성원으로서 홀로서기 할 수 있게 도왔다. 또 취약계층 청소년 800명에게 장학금을 지급하고 장애 가정 아동 240명에게는 대학생 멘토를 통한 문화 체험·생활 관리·학습지원 활동 기회를 제공했다.

사회안전망 강화를 위해 운영하는 '공익보험' 가입자가 지난해 대폭 늘어난 것도 눈여겨볼 성과로 여겨진다. 자녀의 희귀질환과 임신부의 임신 질환을 무료로 보장하는 '우체국 대한민국 엄마보험'은 임신부의 높은 관심을 받으며 지난해 13만여명이 신규 가입한 것으로 집계됐다. 이는 지난해 출생아 절반가량이 가입한 수준이다.

취약계층의 상해를 보장하는 '만원의 행복보험'도 지난해 2만7000여명이 신규 가입했다. 이외에도 장애인 전용 암보험 '어깨동무보험'과 '청소년 꿈 보험'도 무료 가입지원 확대에 힘입어 총 16만여명이 우체국 공익보험 수혜자 명단에 새로 이름을 올렸다.

우본은 올해도 사회공헌 활동을 전개한다. 관련 예산도 전년대비 17억원 증액된 132억원을 편성했다. 이를 통해 사회 취약계층 지원을 강화하고 저출산·고령화 등 사회문제에 대응한 신규 사업을 발굴해 추진할 계획이다.





곽병진 우본 본부장 직무대리는 "우체국은 국민의 사랑과 신뢰를 밑거름으로 성장한 기관"이라며 "국민에게 받은 사랑과 신뢰가 사회적 취약·소외계층에게 온정의 손길로 되돌아갈 수 있도록 하기 위해 노력하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

