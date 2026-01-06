담양군, 청년 농업인과 소통 간담회…정착 지원 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

영농 현장 애로사항 청취 및 정책 반영

전남 담양군이 지난 5일 군청 소쇄원실에서 청년 농업인 및 농업사관학교 졸업생들과 현장 목소리를 청취하는 '청년 농업인 소통 간담회'를 가졌다. 전남 담양군 제공

전남 담양군이 지역 농업의 미래를 이끌 청년들과 소통하며 '살맛 나는 부자 농촌' 조성을 위한 실효성 있는 대책 마련에 나섰다.

6일 담양군에 따르면 지난 5일 군청 소쇄원실에서 청년 농업인 및 농업사관학교 졸업생들과 함께 현장의 애로사항을 청취하고 발전 방안을 모색하는 '청년 농업인 소통 간담회'를 개최했다.

이번 간담회는 청년 농업인들이 영농 현장에서 겪는 현실적인 어려움을 직접 듣고, 이를 군정에 적극적으로 반영해 체감도 높은 지원책을 수립하기 위해 마련됐다.

이날 참석한 청년 농업인들은 영농 초기 정착 과정의 고충을 공유하며 농업 정책 개선 방안, 스마트팜 활성화, 설향 무균묘의 안정적 공급, 1대 1 맞춤형 컨설팅 강화 등 다각적인 정책 제언과 의견을 쏟아냈다.





정철원 담양군수는 "청년 농업인은 담양 농업을 지탱하는 핵심 동력이자 미래 그 자체"라고 격려하며 "오늘 나눈 소중한 의견들을 바탕으로 청년들이 안정적으로 정착해 자부심을 느낄 수 있는 농업 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





