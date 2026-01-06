여수시, 2026년 상반기 정기인사 단행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하위직 인사 적체 해소·섬박람회 준비 연속성 중점

민선 8기 핵심사업 안정적 추진 전문성·역량 중심

전남 여수시는 7일 자로 2026년 상반기 정기인사를 단행했다.

이번 인사 규모는 총 665명으로 승진 137명(4급 5명, 5급 14명, 6급 30명, 7급 이하 88명), 전보 523명, 신규임용 1명, 실무수습 4명이다.

여수시 청사 전경.

여수시는 하위직 공무원의 인사 적체 해소와 처우 개선을 위해 직급별 정원을 조정하고 승진 기회를 확대했다.

승진자는 국·소·단별 우수 성과자와 승진후보자명부 순위, 업무추진 능력, 시정기여도 등을 종합적으로 고려해 시장·부시장·국장 등 인사 실무진이 여러 차례 회의를 거쳐 결정했다.

4급 서기관(국장급) 승진자는 ▲공주식 ▲김종필 ▲박희우 ▲신영자 ▲윤현정(개방형 직위) 5명이다.

5급 사무관(과장급) 승진자는 ▲행정 7명 ▲세무 1명 ▲전산 1명 ▲사회복지 1명 ▲농업 1명 ▲보건 2명 ▲시설 1명 총 14명을 직렬별로 안배했으며, 이 중 여성 공직자는 4명이다.

전보 인사는 4급 5명, 5급 27명, 6급 이하 491명 등 총 523명 규모로, 민선 8기가 약 6개월 남은 시점에서 시정 핵심사업의 성과 창출을 목표로 개인의 전문성과 능력을 고려해 적재적소에 배치했으며, 직원들의 인사 고충도 최대한 반영했다.

또한 2026여수세계섬박람회의 성공적인 개최를 위해 기존 파견인력을 연장하고 업무역량이 뛰어난 핵심 인력을 추가 배치하는 등 업무의 연속성과 조직 역량 강화에도 중점을 뒀다.





시 관계자는 "하위직 승진 인사를 확대하고 저연차 공무원의 처우를 개선해 조직의 활력과 사기 진작을 도모했다"며 "민선 8기 시정 성과가 결실을 볼 수 있도록 하고, 2026여수세계섬박람회의 성공 개최와 민생경제 회복을 최우선으로 조직을 이끌어 가겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

