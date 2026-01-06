남원시, 전 시민에 20만원 지급…경제 활력 목표

150억 규모 민생안정지원금 긴급 투입

전북 남원시청 전경. 남원시 제공

전북 남원시가 경기 침체로 어려움을 겪는 시민들을 위해 전 시민 1인당 20만원의 '민생안정지원금'을 설 명절 전에 긴급 지급한다.

6일 남원시에 따르면 이번 지원금은 '민생 최우선' 시정 방침에 따라 고물가와 서민 경제 악화 속에 시민들의 가계 부담을 덜고 소상공인 매출 회복 등 지역 경제에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다.

특히 인근 군 지역의 기본소득 지급에 따른 시민들의 상대적 박탈감을 해소하고 민생 안정을 바라는 각계각층의 요구를 시가 적극적으로 수용한 결과다.

전체 지급 규모는 약 150억원에 달한다. 주목할 점은 이번 지원금의 재원을 남원시의 선제적인 예산 확보 노력으로 충당했다는 점이다. 시는 '2026년도 행정안전부 보통교부세 자체노력 세출 효율화' 부문에서 보조금 혁신과 예산 절감 노력을 인정받아 89억원의 인센티브를 획득했다.

또한 기초통계 자료 95종을 정비하고 행정안전부를 수시로 방문해 남원의 재정 수요를 설득한 결과, 총 135억원의 지방교부세를 추가로 확보하는 성과를 거뒀다.

시는 시의회와 긴밀히 협력해 관련 조례 발의와 2026년 제1회 추경예산 편성을 신속히 마무리할 계획이다. 모든 행정 절차를 속도감 있게 진행해 다가오는 설 명절 전에 시민들이 지원금을 받을 수 있도록 할 방침이다.





안순엽 남원시 기획조정실장은 "교부세 확보를 위해 밤낮없이 노력한 공직자들의 열정이 전 시민을 위한 민생 안정의 마중물이 됐다"며 "지원금을 신속히 지급해 소상공인 매출 증대와 지역 경제 전반에 온기가 퍼질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





