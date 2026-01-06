부여 출신 유석영, 충남도지사 대외협력보좌관 임용

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중앙정부·국회 협력 담당…정무 조율 핵심 보좌



부여에서 초·중·고를 졸업한 유석영(36)이 지난 2일 정무직인 충남도지사 대외협력보좌관에 임용됐다.

6일 충남도에 따르면 유 보좌관은 도정을 대표해 중앙정부와 국회 협력, 정무 조율, 농촌인구감소 대응 등 주요 지역 현안 관리를 맡는다.

대외협력보좌관은 도정의 핵심 정책과 현안을 중앙에 전달하고, 정책·예산·제도 협력을 이끌어내는 정무 기능의 요직이다.

유 보좌관은 "도정의 원활한 운영과 중앙정부·국회와의 협력을 충실히 수행하겠다"며 "부여 출신으로서 지역 현실을 정확히 전달해 도민이 체감하는 성과를 만들겠다"고 밝혔다.





유 보좌관은 국민의힘 충남도당 선임청년대변인, 중앙청년위원회 부위원장을 지내며 중앙·지역 정무 경험을 쌓았다. 학력은 중앙대학교 경영학과, 고려대학교 정책대학원 글로벌정치학과 석사 과정 졸업이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

