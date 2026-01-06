시프트업, 전 직원에 500만원·애플워치·에어팟 새해 선물

판매 성과·창립 기념 등에 선물 지급
시프트업이 새해를 맞아 전 직원에게 수백만원어치 통 큰 선물을 했다.
6일 게임업계에 따르면 시프트업은 전날 시무식을 열고 직원 300여명에게 격려금 500만원과 애플워치, 에어팟 맥스를 선물했다.
시프트업은 틈틈이 성과에 대한 보상을 해왔다. 2023년 1월에는 '승리의 여신: 니케'가 양대 마켓에서 매출 1위를 달성하자 전 직원에게 아이폰 14와 격려금 500만원을 지급했다. 같은 해 말에는 창립 10주년을 기념해 임직원에게 1000만원이 충전된 신용카드를 나눠졌다.
지난해 초에는 '스텔라 블레이드' 흥행에 힘입어 전 직원에게 플레이스테이션 5 프로와 상여금 500만원을 제공했다. 이어 5월 '스텔라 블레이드' PC 버전이 300만장 이상 팔리자 전 직원들에게 닌텐도 스위치 2를 선물했다.
시프트업은 모바일 서브컬처 슈팅 게임 '승리의 여신: 니케'와 액션 어드벤처 게임 '스텔라 블레이드'가 꾸준히 매출을 내며 실적이 우상향해왔다. 지난해 3분기 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 30.1%, 39.3% 증가했다. 두 게임은 글로벌 시장에서 스테디셀러 지식재산권(IP)으로 자리매김하고 있다.
시프트업은 차기작으로 '스텔라 블레이드'의 후속작과 플래그십 타이틀 '프로젝트 스피릿'을 개발하고 있다.
