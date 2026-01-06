동해안·남부권 국가산불방지센터 출범…"권역별 산불 대응"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

산림청은 '동해안 국가산불방지센터'와 '남부권 국가산불방지센터'를 정식 조직으로 출범시켰다고 6일 밝혔다.

동해안 센터는 대구·경북 일대, 남부권 센터는 경남·부산·울산 일대의 산불 대응을 전담한다. 두 센터는 권역별 산불 대응 역량을 강화하고 산불이 발생했을 때 현장 대응의 신속성과 전문성을 높이기 위해 신설됐다.

산림청은 각 센터가 평상시 산불진화 합동훈련, 산불 진화인력 전문교육 등으로 산불 대응 전문성을 강화할 수 있도록 한다.

특히 산불이 발생했을 때는 초기 대응을 중심으로 인력·장비·정보를 신속하게 연계·지원하는 거점으로 운영할 방침이다.





김인호 산림청장은 "국가산불방지센터 출범은 산불 대응 체계를 현장 중심으로 한 단계 발전시키는 계기가 될 것"이라며 "국민의 생명과 안전을 수호하고 산림자원을 보호하기 위해 빈틈없는 산불 대응체계를 구축하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

