한샘, 앰버서더 '홈크루' 4·5기 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기수별 20명 총 40명 선발

한샘은 브랜드와 상품을 알리는 공식 브랜드 앰버서더 '한샘 홈크루' 4기와 5기를 동시 모집한다고 6일 밝혔다.

홈크루는 한샘의 대표적인 고객 참여형 프로그램이다. 한샘은 라이프스타일 크리에이터와의 접점을 확대하고 실사용자 중심의 차별화된 홈 스타일링 콘텐츠를 강화하기 위해 4·5기 통합 모집을 진행하게 됐다.

선정된 홈크루는 약 2개월간 본인이 운영하는 인스타그램 채널의 콘셉트에 맞춰 한샘 제품을 체험하고, 영상 및 이미지 콘텐츠를 제작하는 미션을 수행한다. 특히 이번 기수는 각기 다른 제품을 테마로 기수별 미션을 진행하게 된다.

한샘 홈크루 4, 5기 모집 포스터. 한샘

AD

홈크루 4기가 체험할 신제품 '플로(Flo) 식탁'은 원형, 사각, 타원 등 다양한 형태와 사이즈를 갖춰 개인의 취향과 공간의 크기에 최적화된 구성을 선택할 수 있다. 홈크루 5기의 체험 제품인 '스위브 스윙소파'는 등받이와 팔걸이를 자유롭게 움직일 수 있는 스윙 기능을 탑재했으며, 크리모·에코크레아·더마스터 가죽 등 세 가지 프리미엄 소재 중 선택 가능하다.

모집 기간은 오는 12일까지이다. 국내 거주자 중 5000명 이상의 인스타그램 팔로워를 보유한 한샘몰 회원이라면 누구나 지원할 수 있다. 한샘은 심사를 통해 기수별 20명씩, 총 40명의 홈크루를 최종 선발할 예정이다.

선발된 인원에게는 해당 기수의 체험 제품을 무상으로 제공하고, 활동 기간 중 1회 활동비를 지급한다. 활동 종료 후에는 성과에 따라 우수 홈크루를 선정해 별도의 시상도 진행한다. 한샘 홈크루 4·5기 모집에 대한 자세한 내용은 한샘몰 공식 홈페이지와 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.





AD

한샘 관계자는 "이번 4·5기도 크리에이터들의 감각적인 시선으로 한샘의 공간 가치를 전달해 주길 기대한다"며 "앞으로도 고객과 소통하며 건강한 리빙 문화를 선도하는 앰버서더 프로그램에 많은 참여와 관심 바란다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>