팅크웨어, ‘대한민국 퍼스트브랜드 대상’ 블랙박스·내비게이션 2개 부문 수상

내비게이션 부문 22년, 블랙박스 부문 14년 연속 선정

팅크웨어는 자사 아이나비 브랜드가 한국소비자포럼이 주관하는 '2026년 대한민국 퍼스트브랜드 대상'에서 내비게이션 부문 22년 연속, 블랙박스 부문 14년 연속 1위에 올랐다고 6일 밝혔다.

'2026년 대한민국 퍼스트브랜드 대상'은 2026년을 이끌어갈 가장 기대되는 고객 중심 브랜드를 선정하는 시상식이다. 수상 브랜드는 매출액과 시장 점유율, 언론 보도 등 브랜드 기초 자료 조사를 통해 후보를 선정한 뒤 전국 소비자 대상 조사와 학계 및 산업계 브랜드 전문가로 구성된 한국소비자브랜드위원회의 심의를 거쳐 최종 결정된다.

블랙박스 부문에서 14년 연속 선정된 아이나비는 고객 중심의 선도적인 기술력과 완성도 높은 제품 경쟁력을 바탕으로 국내는 물론 해외 시장에서도 지속적인 성장을 이어가고 있다. 특히 지난달 초프리미엄 블랙박스 '아이나비 QXD2'를 출시하며 블랙박스 시장 내 브랜드 리더십을 한층 공고히 했다.

아이나비는 내비게이션 부문에서도 22년 연속 1위에 선정되며 대한민국을 대표하는 내비게이션 브랜드로서 입지를 다시 한번 입증했다. 아이나비 내비게이션은 팅크웨어의 29년간 축적된 노하우를 바탕으로 증강현실(AR) 솔루션과 보행자 인식 솔루션 등 지능형운전자보조시스템(ADAS)을 지속적으로 고도화하며 차별화된 기술력을 선보이고 있다.





이남경 팅크웨어 마케팅본부장은 "앞으로도 블랙박스와 내비게이션 시장을 대표하는 브랜드로서 제품 경쟁력은 물론 품질과 서비스 전반에서 한층 더 높은 가치를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





