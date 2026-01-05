"자숙 중인데 이래도 돼?"…논란 일자 '좋아요' 취소한 박나래

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

박나래, '자숙 중 SNS' 논란에

김숙 게시물 '좋아요' 취소

매니저 갑질 의혹 등 각종 논란으로 활동을 중단한 방송인 박나래가 동료 김숙의 사회관계망서비스(SNS) 게시물에 눌렀던 '좋아요'를 취소했다. 자숙 기간 중 SNS 활동이 부적절하다는 비판이 쏟아지자 여론을 의식한 조치로 해석된다.

방송인 박나래와 김숙. 박나래 SNS

앞서 김숙은 지난달 29일 열린 '2025 MBC 방송연예대상'에서 여자 최우수상을 수상한 뒤, "바쁜 한 해를 보냈다. 보이지 않는 곳에서 응원해 준 주변인들 고맙다"고 적었다. 해당 게시물에는 여러 연예인의 축하 댓글이 이어졌고, 박나래의 계정도 '좋아요'를 눌렀다. 직접적인 댓글은 없었으나 조용히 축하의 뜻을 전한 것으로 보인다.

이를 두고 일부 누리꾼들은 박나래가 사실상 자숙 기간 중임에도 SNS 활동을 한 것은 부적절하다고 지적했다. 각종 의혹으로 수사와 법적 다툼이 진행 중인 상황에서 온라인상에서의 반응 자체가 경솔했다는 비판이다. 일부 누리꾼들은 "각종 논란으로 연예계가 시끄러운 상황에서 SNS 활동을 할 때인가""자숙에 대한 진정성이 보이지 않는다"며 비판의 목소리를 높였다.

논란이 확산하자 박나래는 해당 게시물에 남겼던 '좋아요'를 취소했다. 이를 두고 일각에서는 여론을 의식해 김숙에게 불필요한 부담을 주지 않기 위한 선택이라는 해석도 나오고 있다.

앞서 박나래는 지난해 12월 전 매니저들로부터 직장 내 괴롭힘과 폭언, 특수상해, 대리 처방 심부름, 비용 미정산 등의 의혹으로 고소를 당했다. 이에 박나래 역시 공갈 미수 및 업무상 횡령 혐의로 맞고소를 진행하며 법정 공방을 이어가고 있다.





여기에 이른바 '주사 이모'로부터 불법 의료 행위를 받았다는 의혹까지 제기되면서 논란은 더욱 커졌다. 박나래는 해당 논란이 불거진 뒤 "모든 문제가 명확히 정리될 때까지 방송 활동을 중단하겠다"며 자숙을 선언했으나, 이후에도 사생활과 관련된 폭로성 주장들이 잇따르며 논쟁은 계속되고 있다.





