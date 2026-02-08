日에는 2월 통김밥 먹는 풍습이 있다…에호마키 이야기 [日요일日문화]

자르지 않고 말 없이 한번에 먹어야

인연이 끊기지 않게 한 해 복을 비는 의미

"뭐야, 이거 김밥 아냐?"

1~2월 일본에 가면 편의점이나 마트에 익숙한 음식이 진열돼 있습니다. 백화점 지하 식품 코너를 가도 김밥을 팔고, 편의점도 김밥처럼 생긴 음식 사전예약을 받는다며 포스터를 걸어놓고 홍보하곤 하는데요.

세츠분에 먹는 에호마끼. 한큐푸드.

자르지 않은 김밥같이 생긴 이 음식은 일본의 '에호마끼'입니다. 통으로 먹는 것이 관건이라는데요. 요즘은 한류 덕에 진짜 김밥을 먹는 사람도 있다고 하죠. 오늘은 일본의 2월 통김밥 먹는 풍습에 대해 알려드립니다.

일본은 입춘 전날을 '세츠분(절분·節分)'이라고 부릅니다. 그리고 이날 특별한 행사를 진행하는데요. 올해 세츠분은 2월 3일이었습니다. 이 시기에 의미를 두는 이유는 이 시기가 태음태양력상 새해 전날이기 때문입니다. 우리가 쓰는 달력은 태양력으로 계산된 날짜인데요. 1월 1일이 되면 새해로 치지만, 예전에 쓰던 태음태양력에서는 입춘이 바로 한 해의 시작이었다고 해요. 그러니 예전의 12월 31일이 세츠분이 되는 셈입니다.

세츠분에 에호마끼를 먹는 사람 일러스트. 이라스토야.

원래 해가 바뀌거나 계절이 변하는 시기에는 나쁜 기운이 들어오기 쉽습니다. 그래서 세츠분은 신년 맞이 행사로 다가올 액운과 재난을 쫓아낸다는 의미로 지냅니다. 특히 세츠분 당일 밤에 도깨비가 돌아다닌다는 전설이 있기에, 그날 밤에는 집에 콩을 뿌리며 "도깨비는 밖, 복은 안으로"라고 말하며 도깨비를 쫓아낸다고 해요.

세츠분에 같이 먹는 음식이 바로 에호마끼인데요. 에호마끼에서 '에호'는 한 해의 복을 주관하는 신이 있는 방향을 말합니다. 은혜로운 방향이라는 뜻으로 '에호'라고 한답니다. 이 방향은 매년 역법에 따라 결정되는데, 올해 에호는 '남남동(南南東)'이라고 해요. 이 방향으로 몸을 돌려 에호마끼를 먹어야 한 해의 복을 온전히 받을 수 있습니다. 자르지 않고 통으로 파는 데는 다 이유가 있습니다. 에호마끼는 에호를 향해 서서 아무 말 없이 한 번에 다 먹어야 소원이 이뤄진다고 해요. 잘라먹지 않는 것은 소중한 인연을 끊지 않기 위해서라고 합니다.

에호마끼는 안에 들어가는 재료가 딱히 정해져 있지 않아서, 그 구성이 다양한데요. 대신에 복을 준다고 하는 7명의 신을 따서 7개 재료로 만드는 것이 정석이라고 합니다. '복을 말아서 넣는다', '인연을 끊지 않는다'는 소원이 담긴 길한 음식이죠.

세츠분을 앞두고 일본 편의점, 마트 등에서는 에호마키 예약을 받는 경우가 많습니다. 에호마키가 김밥과 비슷하게 생긴데다, 최근 한식이 일본에서 인기가 많다 보니 '김밥 에호마끼'를 판매하는 곳도 늘었습니다. 올해 세븐일레븐도 장어와 계란말이가 들어간 에호마끼를 비롯해 "한국식 김밥을 에호마끼로 만들었다"며 '킨파(김밥·キンパ) 에호마끼' 사전 예약·판매를 진행하기도 했죠.

세븐일레븐에서 선보이는 '김밥 에호마끼'. 세븐일레븐.

일본에 있는 한식당들도 이 시기 김밥 한정판매를 진행했는데요. 한국식 주점을 표방하고 있는 술집 체인 '핸섬'에서는 불고기, 김치, 고사리, 시금치, 맛살, 어묵, 단무지를 넣은 김밥 에호마끼를 선보이기도 했습니다.

여기에 올해는 독특한 에호마끼 트렌드가 생겼습니다. 일본은 지난해부터 계속 '쌀값 폭등'을 겪었는데요. 쌀값이 오르니 당연히 에호마끼도 가격이 뛸 수밖에 없죠. 제국데이터뱅크가 전국 슈퍼마켓, 편의점, 외식 체인 등을 대상으로 실시한 조사에 따르면, 올해 판매되는 에호마끼 1개당 평균 가격은 작년 대비 11.7% 오른 1173엔(1만981원)이라고 합니다.

그래서 쌀을 안 쓰거나 줄인 상품이 많이 나왔습니다. 마트 체인 이온은 토르티야에 재료를 넣어 말은 '타코스 에호마끼'를 선보였고요. 기존에도 판매했던 기본 에호마끼는 쌀의 양을 줄여 크기를 작게 만들었다고 해요. 편의점 체인 로손은 미국산 쌀과 국산 쌀을 섞어 만든 에호마끼를 선보였습니다.





생각해보면 토르티야를 먹든, 일본식이 아니라 한국 김밥을 먹든 큰 상관은 없을지도 모르겠습니다. 심지어 길게 말려있기만 하면 된다며 이날 에호마끼대신 롤케익을 먹는 사람도 있는데요. 설마 그런다고 오던 복이 다시 돌아가기야 하겠습니까. 중요한 건 '무엇으로 말았느냐'가 아니라, 새해 복을 빌며 소중한 사람들을 떠올리는 마음일 테니까요. 그런 중요한 날에 우리나라 김밥도 슬쩍 일조하고 있다니, 괜히 뿌듯해집니다.





전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr

