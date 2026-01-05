구미상공회의소, 2026년 신년인사회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구미~군위 고속도로 건설

삼성 AI데이터센터 건립

구미~신공항 철도 신설



경북·구미상공회의소(회장 윤재호)는 5일 본 회의소 2층 대강당에서 윤재호 회장, 양금희 경상북도 경제부지사, 김장호 구미시장, 구자근·강명구 국회의원, 박교상 구미시의회 의장을 비롯한 기관단체장, 상공의원, 도·시의원, 언론인, 회원사 대표 및 임직원 등 300여명이 참석한 가운데 '2026년 신년 인사회'를 개최했다.

병오년 새해를 맞아 상호 간 인사를 나누고 한 해를 알차게 보낼 것을 다짐하기 위해 마련된 신년 인사회에서는 윤재호 회장의 인사를 시작으로 양금희 경제부지사, 김장호 시장, 구자근·강명구 국회의원, 박교상 의장의 신년 인사가 있었으며, 제36회 구미상공대상 시상, 상공의원 단체인사, 건배 제의 순으로 진행됐다.

윤재호 회장, 양금희 경상북도 경제부지사, 김장호 구미시장, 구자근·강명구 국회의원, 박교상 구미시의회 의장을 비롯한 기관단체장, 상공의원, 도시의원, 언론인, 회원사 대표 및 임직원 등 300여명이 참석한 가운데「2026년 신년인사회」를 개최했다./김이환 기자

AD

윤재호 회장은 "지난해 구미는 美 고율관세와 고환율 등 대내외적 불확실성 속에서 카메라 모듈 수출 증가에 힘입어 수출액은 2024년과 비슷한 280억불 정도로 예상되며, 반도체, 방산을 중심으로 한 신증설투자 확대는 물론, 신공항 연결망 확충(구미~군위 고속도로 건설, 구미~신공항 철도 신설), 삼성 AI 데이터센터 건립, 문화 산단 조성 등을 통해 재도약의 기로에 서 있고, 특히 정부의 남부권 반도체 벨트 조성 계획에 포함된 구미는 반도체기업이 집적화 되어있을 뿐만 아니라 전력, 용수, 산업용지 등 모든 면에서 투자 여건이 유리한 만큼, 이번 기회를 살려 반도체 소재부품 주력 생산기지인 대규모 파운드리를 구미에 유치해야 한다"고 강조했다.

다만 구미가 남부권벨트의 핵심축이 되려면 대구·경북 통합 신공항 조기 건설과 연결망 확충은 물론, 문화·교통·의료 등 정주 여건 개선을 통해 인재가 구미에 머무를 수 있는 환경을 만들어 나가야 하며, 비수도권 법인세·상속세·소득세 차등적용 등 지방에는 실질적 인센티브를 주어야 한다고 피력했다.





AD

한편 제36회 구미상공대상 시상식에서는 경영 부문 1인, 무역 부문 2인, 기술 부문 2인, 지역발전 부문 1인 등 총 4개 부문에 6명이 선정되어 상패와 상금(각500만원)이 수여되었으며, 수상자 중 ㈜태평양금속 김찬하 대표이사와 ㈜지에스구미열병합발전 이정균 대표이사는 상금(각 500만원) 전액을 구미시에 기부했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>