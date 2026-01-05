한국지방재정공제회, 공유재산 실태조사…무단점유 5634건 발굴 성과

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국지방재정공제회(이사장 정선용)는 2025년 공유재산 실태조사 지원 사업을 통해 대구광역시, 서울 용산구를 비롯한 24개 지방정부에 약 7억원을 지원하여 큰 성과를 나타냈다고 5일 밝혔다.

한국지방재정공제회 전경. 한국지방재정공제회 제공

공유재산 실태조사 지원사업은 재정공제회에서 2018년부터 추진해 온 사업으로, 2025년까지 총 96개 지방정부에 52억원을 지방정부에 5:5 매칭 방식으로 지원해 왔다.

2025년 재정지원을 받은 24개 지방정부에서는 11만559건 현장 조사를 완료하고, 이 중 1만6611건에 대한 공유재산 대장을 정비하여 효율적 재산관리 기반을 구축하였다. 또한, 지방정부의 재정 건전성 강화를 위해 5634건의 무단 점유지를 발굴하는 성과를 거두었다.

재정공제회는 2026년부터 지방정부의 체계적인 공유재산 관리를 지원을 위해, 재정지원 사업을 공유재산 실태조사 전 과정을 대상으로 한 종합 컨설팅 사업으로 전면 개편하여 운영할 계획이다.





정선용 이사장은 "2025년 공유재산 실태조사를 통해 체계적 관리에 노력해 주신 지방정부에 감사 말씀을 드린다"며 "재정공제회는 앞으로도 회원인 지방정부와 함께 공유재산 관리와 활용에 대해 지속적으로 고민하고 적극 지원하겠다"고 밝혔다.





이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

