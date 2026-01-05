금호타이어, 최첨단 드라이빙 시뮬레이터 도입…R&D 고도화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

英 엔서블모션과 파트너십 체결

금호타이어는 영국 드라이빙 시뮬레이터 전문기업 '앤서블모션'사와 차세대 디지털 타이어 개발을 위한 파트너십을 체결했다고 5일 밝혔다.

김영진 금호타이어 연구개발본부장 전무(왼쪽 두번째)가 금호타이어 용인중앙연구소에서 댄 클락 엔서블모션 최고경영자(CEO·왼쪽 네번째)와 파트너십을 체결한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 금호타이어

AD

양사는 첨단 디지털 시뮬레이션 기술을 활용해 타이어 성능 검증 체계를 고도화하고, 전기차(EV) 및 고성능 차량용 타이어 개발 경쟁력을 강화하는 데 협력하기로 했다.

앤서블모션은 도로 주행 환경을 정밀하게 구현하는 드라이빙 시뮬레이터 기술을 보유, 차량 동역학과 주행 안전성, 승차감 등 다양한 주행 특성을 가상환경에서 검증할 수 있는 솔루션을 제공하고 있다.

금호타이어는 드라이빙 시뮬레이터를 연구개발 프로세스에 도입해 실차 시험과 시제품 제작에 소요되는 시간과 비용을 줄이고, 개발 초기 단계부터 보다 정밀하고 효율적인 성능 검증이 가능할 것으로 기대하고 있다.





AD

김영진 금호타이어 연구개발본부장 전무는 "연구개발 패러다임을 디지털 중심으로 한 단계 도약시키는 계기가 될 것"이라며 "첨단 시뮬레이션 기술을 적극 활용해 미래 모빌리티 환경에 최적화된 고성능·고부가가치 제품을 선보이고 글로벌 시장에서의 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>