대교-월남전참전자회, 국가유공자 인지저하 예방 협력

대교는 대한민국월남전참전자회와 월남전 참전 국가유공자의 인지 저하 예방을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 5일 밝혔다.

이번 협약은 월남전 참전 국가유공자들의 고령화로 인지 저하 예방의 필요성이 높아지는 가운데, 경제적 부담으로 관련 서비스를 이용하기 어려운 현실을 고려해 추진됐다.

지난해 12월30일 서울 강서구 월남전참전자회 호국보훈회관에서 진행된 업무협약식에서 변규숙 대교 교육서비스부문 부문장(오른쪽)과 이화종 월남전참전자회 회장이 국가유공자의 인지 저하 예방을 위한 업무협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 대교

대교는 고령의 국가유공자들을 대상으로 인지 기능 강화 프로그램 '대교 브레인 트레이닝'을 국가유공자 우대 조건으로 제공한다. 대교 브레인 트레이닝은 분당서울대학교병원 교수와 대한작업치료사협회 등 전문가 자문을 바탕으로 설계된 인지 기능 강화 프로그램이다.

또 기초 문해 교육이 필요한 국가유공자를 대상으로 한글 교육을 무료로 지원할 예정이다.





대교 관계자는 "앞으로도 지자체 등과의 협력을 확대해 시니어의 건강한 노후를 위한 지원을 이어갈 것"이라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

