[신년사]신동빈 롯데 회장 "철저한 자기반성…성장과 혁신 완성"

"차별화 성과 창출, 선제적 대응, 혁신 완성" 당부

신동빈 롯데그룹 회장은 2일 신년사를 통해 "철저한 자기반성에서 비롯된 성장과 혁신의 노력이 필요하다"며 "임직원 모두가 롯데의 새로운 역사를 함께 만들어가자"고 밝혔다.

신동빈 롯데그룹 회장.

신 회장은 올해 그룹의 경영 환경에 대해 "고물가, 고금리, 고환율의 3고 현상, 지정학적 리스크, 인구 구조 변화 등으로 그룹 핵심사업의 근본적인 체질 개선이 요구되고 있다"고 진단했다.

그러면서 롯데그룹이 당면한 어려움을 타개하기 위해 ▲자율성에 기반한 차별화된 성과 창출 ▲변화의 흐름에 선제 대응 ▲강한 실행력 동반된 '혁신의 완성'이 필요하다고 주문했다.

신 회장은 "조직은 구성원이 스스로 과제를 찾고 이를 해결하는 과정에서 성장하고 차별화된 성과도 나온다"며 "개인의 경쟁력이 곧 기업 경쟁력의 원천임을 명심하고 과감히 과거의 관습을 깨뜨리며 성장해 달라"고 당부했다.

불확실성이 일상화가 된 시대에는 선제 대응이 필요하다고 강조했다. 그는 "변화의 뒤를 좇는 수동적인 태도로는 성장할 수 없다"며 "정치, 경제, 사회, 기술(PEST) 관점에서 변화의 흐름을 예상하고 전략과 업무수행 방식을 다시 점검해야 한다"고 말했다.

신 회장은 변화를 위한 도구로 인공지능(AI)을 꼽으며 "강력한 도구인 AI를 핵심 경쟁력으로 내재화하고 그 잠재력을 활용해 변화를 선도하자"고 밝혔다.

아울러 그는 "혁신의 필요성을 꾸준히 이야기했지만 가시적인 성과로 이어지지 않았다"며 "계획과 실행의 간극을 줄여 올해를 지속가능한 성장의 발판을 마련하는 해로 만들자"고 주문했다.





신 회장은 성장과 혁신의 밑바탕에는 고객에게 최고의 가치를 선사하겠다는 마음이 있어야 한다고도 강조했다. 신 회장은 "이 다짐을 실현하기 위해 치열하게 고민하고 행동하는 과정에서 우리의 본원적 경쟁력은 더욱 단단해질 것"이라며 "그룹이 가진 저력을 믿으며, 우리가 도전과 변화를 두려워하지 말고 자신 있게 나아가며 롯데의 새로운 역사를 함께 써 나가자"고 임직원을 독려했다.





