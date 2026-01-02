[신년사]김승연 회장 "美 마스가, 한화가 책임지겠다는 각오로 실행해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.



"AI 방산 등 원천기술 확보해야"

"MASGA, 필리조선소 책임지고 실행"

‘함께 멀리’ 상생, 안전 최우선 강조

김승연 한화그룹 회장은 2026년 신년사를 통해 인공지능(AI) 방위산업 등 핵심 사업 분야의 미래 선도기술을 확보하고 마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)를 책임지는 각오로 실행해야 한다고 주문했다.

김승연 한화그룹 회장 프로필 사진. 한화

김 회장은 2일 신년사에서 지난해 한화가 마스가로 상징되는 한미 양국의 산업 협력을 주도하며 방산·조선 분야의 '국가대표 기업'으로 성장했다고 평가하며 더 큰 책임과 역할을 감당해야 한다고 강조했다.

그는 "모든 사업 분야에서 글로벌 시장의 신뢰받는 전략적 파트너가 돼야 한다"며 "마스가는 미국 필리조선소를 중심으로 온전히 한화가 책임진다는 각오로 계획을 세우고 실행하기를 바란다"고 말했다.

이어 한미 관계의 린치핀, 즉 핵심 동반자로서 군함, 핵추진잠수함 건조 등을 통해 양국 조선업 협력의 폭을 넓히고 깊이를 더해야 한다고 독려했다.

김 회장은 글로벌 사업의 경쟁 심화를 언급하며 "AI 방산 등 핵심 사업 분야에서 미래를 좌우할 원천기술을 보유해야 50년, 100년 영속적으로 앞서 나갈 수 있다"고 강조했다. 이어 방산, 우주항공, 해양, 에너지, 소재, 금융, 기계, 서비스 등 한화의 전 사업영역에서 미래 선도기술 확보에 총력을 기울여야 한다고 당부했다.





김 회장은 한화오션 협력사 근로자들의 성과급을 직영 근로자들과 같은 비율로 맞추기로 한 사례를 언급하며 "협력사의 근로자도 한화의 식구이고, 지역사회도한화의 사업 터전"이라고 밝혔다. 또 안전 최우선의 원칙을 강조하며 "안전은 지속 가능한 한화를 위한 핵심 가치"라고 강조했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

