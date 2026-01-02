[신년사]구본욱 KB손보 대표 "고객 최우선 경영…조직문화도 바꿀 것"

구본욱 KB손보 대표 시무식서 2026년 경영계획 밝혀

구본욱 KB손해보험 대표가 신년사를 통해 고객 최우선 경영을 통해 고객에게 최상의 가치를 제공해야 한다고 밝혔다.

구 대표는 2일 오전 사내방송과 공식 유튜브 채널을 통해 2026년 시무식을 열고 임직원들에게 올해 전략방향을 공유했다.

구 대표는 "국내외 경기 둔화와 금융시장 변동성 확대, 새로운 회계·자본 체계 정착 등 녹록지 않은 환경"이라며 "그 속에서도 장기·자동차보험 시장지위 개선과 전 채널 신규 매출 확대, 보험계약마진(CSM) 순증을 통한 안정적 미래 이익 기반을 확보하는 성과를 이뤄냈다"고 말했다.

구 대표는 이어 "올해는 저성장 고착화와 금융시장 불확실성 확대, 자본 규제 강화, 디지털 플랫폼 기업의 공세 등 그동안 경험하지 못했던 새로운 위기가 본격화되는 시기"라며 "위기를 기회로 전환하기 위한 준비된 대응을 실행해 나가야 할 때"라고 전했다.

구 대표는 올해 3대 핵심 전략방향으로 ▲고객 최우선 경영 ▲미래 지향적 사업 모델 구축 ▲역동적 조직문화 확산 등을 제시했다.

구 대표는 "치열한 경쟁 환경일수록 고객 경험의 차별화가 곧 재무적 성과로 이어지는 선순환 구조를 만들어야 한다"며 "윤리경영과 내부통제, 소비자 보호는 고객 신뢰와 직결된 타협할 수 없는 절대 가치로 KB손보의 방식이 업계 표준이 될 수 있도록 실천해 나가야 한다"고 말했다.

구 대표는 미래 지향적 사업 모델 구축을 통해 외부 환경 변화에도 흔들리지 않는 견고한 성장 기반을 확보해야 한다고도 강조했다. 안정적 자본관리 기반의 질적성장으로 전환하는 동시에 전통적 보험사업의 성장 한계를 돌파할 수 있는 사업 포트폴리오로 전환하겠다는 전략이다.

구 대표는 조직문화도 역동적으로 바꾸겠다고 했다. 그는 "훌륭한 전략과 프로세스가 있어도 조직문화라는 엔진이 제대로 작동하지 않으면 성과로 이어질 수 없다"며 "관행을 깨는 도전과 실행이 일상화된 조직으로 변화해 나가야 한다"고 말했다.





그러면서 구 대표는 "견고한 펀더멘털을 기반으로 준비한 과제들을 속도감 있게 실행해 국내 대표 손보사라는 위상을 더욱 확고히 다져 나가자"라며 "유지경성(有志竟成)의 자세로 도전 위에 성장이 쌓이고 성장이 다시 뚜렷한 성과로 이어지는 한 해를 함께 만들어 가자"라고 당부했다.





