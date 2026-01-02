[클릭 e종목]"NHN, 2026년 성장 기대해도 좋을 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

NH투자증권은 2일 NHN의 목표주가를 기존 3만6000원에서 4만원으로 상향했다.

안재민 NH투자증권 연구원은 "2024년 있었던 티몬·위메프 이슈가 사라져 2025년 실적 정상화 구간에 진입했고, 2026년에는 견조한 실적 성장 기대된다"면서 목표주가 상향 이유를 밝혔다.

안 연구원은 "웹보드 게임은 꾸준한 성장을 보이고 있는 가운데, 웹보드 게임 월 구매 한도 100만원 상향(기존 70만원) 효과도 2026년부터 반영될 예정"이라면서 "모바일 게임은 2026년 중 출시를 앞두고 있는 신작인 'Puzzle Star(최애의 아이 IP 활용)', '디시디아듀엘름파이널판타지(파이널판타지 IP 활용)'의 성과도 기대해도 좋을 것"이라고 설명했다.

정부가 주도하는 'GPU 구축 및 운용 지원' 사업에서 7656장의 GPU를 확보한 점도 긍정적인 요인이다. 안 연구원은 "확보한 GPU중 7000장 구축을 완료해 빠르면 2026년 1분기부터 서비스를 개시할 예정"이라면서 "2분기부터 관련 매출 발생을 기대하며, 회사는 5년간 약 3000억원 규모의 매출 기여를 제시한 바 있다"고 말했다.

NHN은 2025년 4분기 성수기 효과로 양호한 실적이 전망된다. 매출은 전년 동기 대비 5% 오른 6763억원, 영업이익은 같은 기간 29% 성장한 323억원으로 추정된다.





안 연구원은 "영업이익은 시장 컨센서스 293억원 및 당사 기존 추정치 312억원을 상회할 전망"이라면서 "4분기 성수기 진입에 따라 결제사업 및 기술 사업, NHN 링크(공연, 티켓 사업) 매출 성장 기대. 지난해 이후 부진한 자회사 정리가 지속되면서 수익성 개선이 나타나고 있어 2026년에도 양호한 실적 성장이 전망된다"고 내다봤다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

