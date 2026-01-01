경북대, 개교 80주년 기념 '2026 신년음악회' 개최…가수 이영현 등 출연

오는 16일 경북대 대강당서 전석 무료…티켓링크 선착순 예매

경북대학교(총장 허영우)는 2026년 개교 80주년을 맞아 시·도민과 함께하는 '경북대학교 개교 80주년 기념 2026 신년음악회'를 오는 1월 16일 오후 7시 30분 경북대 대강당에서 개최한다.

2008년 시작해 올해 19회째를 맞은 신년음악회는 해마다 다채롭고 수준 높은 공연을 선보이며, 경북대와 지역민이 함께하는 대표적인 문화행사로 자리 잡고 있다.

경북대 제공

AD

경북대 80주년 메인 슬로건인 'The Grand Moment, KNU80'을 주제로 열리는 이번 신년음악회에는 가수 이영현을 비롯해 퓨전국악밴드 화애락, 보컬앙상블 S-CLASS, LED 트론댄스팀 에스플라바 등 폭넓은 장르의 아티스트들이 출연한다.

지휘는 이광호 지휘자가 맡고, 연주는 디오 오케스트라가 함께한다.

이영현은 'Butterfly', '체념'을, 화애락은 '아름다운 나라', '배 띄워라'를 들려주고, S-CLASS는 뮤지컬 이순신 삽입곡 '나를 태워라' 등을 선사하는 등 국악과 클래식, K-팝을 한 자리에서 즐길 수 있는 무대가 펼쳐질 예정이다.

공연은 전석 무료다.

관람 신청은 티켓링크를 통해 선착순으로 진행되며, 1차 예매는 오는 5일, 2차 예매는 9일에 각각 오픈된다.





AD

자세한 사항은 경북대 신년음악회 홈페이지를 참조하면 된다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>