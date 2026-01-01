경북대, 2026학년도 정시모집 마감…평균 경쟁률 6.71대 1 '상승'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북대학교는 2026학년도 정시모집 원서접수를 마감한 결과, 전체 평균 경쟁률이 전년 대비 눈에 띄게 상승하며 6.71대 1을 기록했다고 1일 밝혔다.

경북대에 따르면 지난 29일부터 31일까지 진행된 이번 정시모집에서 총 1123명 모집에 7538명이 지원했다.

이는 전년도에 기록한 전체 경쟁률 5.51대 1보다 크게 높아진 수치다.

모집군별로 높은 경쟁률을 보인 모집단위를 보면 가군에서 인문대학 철학과에 5명 모집에 78명 지원해 15.60대 1, 생태환경대학 산림생태보호학과가 4명 모집에 56명 지원으로 14.00대 1의 경쟁률을 보였다.

나군은 자연과학대학 통계학과 4명 모집에 67명 지원으로 16.75대 1, 자연과학대학 생물학과 7명 모집에 91명 지원으로 13.00대 1의 경쟁률을 나타냈다.

가군(예능계열) 실기고사는 오는 12일, 나군(체능계열)은 16일 실시한다. 최종합격자는 2월 2일 홈페이지에 발표된다.

합격자 등록기간은 2월 3일부터 5일까지며, 수시모집 합격자(온라인 문서등록을 완료한 수험생) 및 정시모집 합격자 모두 기간 내에 등록을 완료해야 한다.





충원 합격자 발표는 2월 6일부터 12일 오후 6시까지 진행된다.





