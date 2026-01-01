[르포] “붉은 말 기운 받자”…강추위 뚫고 무등산에 선 병오년 새해

영하 6도 새벽,해드랜턴 불빛 따라 오른 산길

새해 첫해 기다린 시민들 “모두 잘사는 1년되길”

병오년(丙午年) 새해 첫날인 1일 새벽 5시. 영하 6도의 추위가 얼굴을 찌르는 시간, 무등산 원효사 입구는 이미 사람들로 빽빽했다. 새벽 4시 입산이 허용되자 등산객들은 증심사와 원효사 방향으로 몰렸고, 주차장은 일찌감치 만차가 됐다. 차량이 더 들어가지 못하자 길가에 차를 세워둔 이들은 헤드랜턴 불빛에 의지해 어둠 속 산길로 향했다. 말소리는 적었지만, 발걸음이 이어지는 소리만으로도 새해 첫날이라는 분위기가 전해졌다.

해가 떠오르는 방향을 향해 서석대 능선에 줄지어 선 등산객들. 송보현 기자

서석대까지 이어지는 오름길에서는 매서운 바람이 정면으로 부딪쳤다. 두꺼운 패딩과 넥워머, 장갑, 핫팩으로 중무장한 이들은 말없이 걸었다. 빙판으로 얼어붙은 구간이 있어 아이젠과 스틱이 필수였고, 앞사람의 발을 비추거나 보폭을 맞추는 이들이 많았다. "조심하세요", "조금만 더 가면 됩니다" 같은 짧은 말이 오르막에 흩어졌다. 잠깐씩 멈춰 숨을 고르는 사람도 있었지만, 돌아서는 이는 드물었다.

스무 살을 맞은 여학생 셋이 나란히 걷고 있었다. 친구와 함께 왔다는 한 학생은 "다시 없을 스무 살을 스무 살답게 보내고 싶다"며 "춥고 힘들어서 중간에 멈추고 싶기도 하지만, 우리 속도로 끝까지 가보려 한다"고 말했다. 옆에서 고개를 끄덕이던 또 다른 학생은 "오늘 시작이 올해 기억에 오래 남았으면 좋겠다"고 덧붙였다.

무등산 서석대 일출을 바라보는 탐방객들. 송보현 기자

초등학교 2학년, 5학년, 중학교 1학년 세 남매와 함께 온 아버지는 "해돋이 보자고 설득하느라 애먹었다"며 웃었다. 그러면서도 "올해는 서로 마음 다지고 건강하게 지냈으면 좋겠다"며 아이들의 옷깃을 여며주었다. 추위는 거셌지만, 가족의 걸음은 일정하게 이어졌다.

서석대에 도착하자 동쪽 하늘이 서서히 열렸다. 붉은빛이 번져오자 사람들은 휴대전화를 꺼내 들거나 잠시 눈을 감았다. 남구 진월동에서 왔다는 60대 부부는 손을 모은 채 해를 바라보다 "건강이 제일이지 않겠나"라고 말했다. 이들은 "지난해는 대통령 탄핵부터 새로운 정부가 들어서는 것까지 많은 일이 있었다"며 "누가 이기고 지는 해가 아니라, 모두가 잘사는 확실한 토대를 만드는 한 해가 됐으면 한다"고 말했다.

탐방로 일대 절벽에는 고드름이 길게 드리워져 있었다. 일부는 발걸음을 멈추고 사진을 남겼고, 빙판 구간에서는 보폭을 줄이며 조심스레 이동했다. 보온병에 뜨거운 물을 부어 컵라면으로 아침을 대신하는 이들도 있었다. "산에서 먹는 게 제일 맛있다"고 말하며 김 서린 용기를 비우고 다시 서석대 방향으로 걸음을 옮겼다.

서석대 방향 탐방로 절벽에 형성된 고드름. 추위 속 멈춰 서서 사진을 찍는 시민들. 송보현 기자

광주 전역에서는 이날 해맞이와 떡국 나눔이 이어진다. 동구 너릿재 체육 쉼터, 서구 금당산 인공폭포 광장, 남구 월산근린공원, 북구 무등산 원효분소 앞, 광산구 어등산 등지에서도 비슷한 행사가 준비됐다. 내려가는 길, 사람들은 몸을 잔뜩 웅크린 채 천천히 보폭을 조절했다. 해는 이미 중천에 떠 있었지만, 어떤 이들은 여전히 서석대 방향을 돌아보며 그 빛을 눈에 담았다.





새해 첫날의 무등산은 조용했고, 동시에 분주했다. 누군가는 걷는 속도로 다짐을 정리했고, 또 다른 이들은 바람에 손을 녹이며 서로의 어깨를 두드렸다. 영하의 새벽을 견디고 오른 산 위에서, 사람들은 저마다의 시작을 확인하고 있었다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

