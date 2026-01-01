유승민 대한체육회장 "공정·청렴한 스포츠 환경 마련하겠다"

유승민 대한체육회 회장이 공정하고 청렴한 스포츠 환경을 마련하기 위해 최선을 다하겠다며 새해 각오를 다졌다.

유승민 회장은 새해를 맞아 공개한 신년사에서 "모두가 신뢰할 수 있는 공정하고 청렴한 스포츠 환경을 바로 세우는 일이 가장 중요하다"고 강조했다.

유 회장은 이를 위해 대한체육회장 선거제도를 개선하는 한편 선수들의 인권이 존중받는 문화를 계속 확산하겠다고 밝혔다.

그는 "변화된 체육 환경을 반영한 대한체육회장 선거제도 개선을 위한 노력을 이어나가겠다"며 "회장 선거가 국민 눈높이에 부합하는 민주적이고 투명한 절차로 운영될 수 있도록 다양한 목소리를 경청하고 사회적 합의를 이뤄가겠다"고 강조했다. 이어 "지난해 제42대 대한체육회장 선거를 통해 새로 출범한 집행부는 '책임 있는 변화'라는 비전과 '노 스포츠, 노 퓨처(No Sports, No Future)'라는 슬로건을 선포하며 의미 있는 발걸음을 시작했다"며 "무엇보다 공정한 시스템 정착을 최우선 과제로 선정해 지속가능한 체육 발전을 견인하고 대한민국 스포츠가 국제 스포츠계에서도 존재감을 높일 수 있도록 힘썼다"고 강조했다. 그는 "스포츠 폭력 예방과 인권 존중 문화 확산을 위한 캠페인도 지속적으로 전개하겠다고 덧붙였다.

선수 육성과 관련해서는 "국가대표 선수는 물론, 미래국가대표 및 학생선수를 위한 지원도 강화하겠다"며 "국가대표-예비국가대표-후보선수-꿈나무선수로 이어지는 새로운 육성 체계를 도입해 엘리트 선수층을 두텁게 하고, 대한민국 스포츠의 뿌리인 유망주 발굴에 힘쓰겠다"고 강조했다.

대한체육회는 지난달 전라남도 장흥군에 선수, 지도자 등 체육 인재 양성을 목표로 하는 국내 최초의 체육인 종합 교육 기관 대한민국체육인재개발원을 개원했다.

유 회장은 "체육인은 물론 일반 국민까지 누구나 스포츠 전문 역량을 쌓고 스포츠의 가치를 체감할 수 있는 교류의 장이 마련됐다"며 "대한민국체육인재개발원은 대한민국 체육 교육의 새로운 전기를 마련하고 대한민국 스포츠의 지속가능한 미래를 위한 중요한 토대가 될 것"이라고 설명했다.

유 회장은 "국민 모두가 즐기는 스포츠 역시 중요한 과제"라며 "대한체육회는 국민의 든든한 스포츠 동반자로서 전 국민이 스포츠와 함께 건강과 활력을 누릴 수 있는 사회를 만들어 가겠다"고 밝혔다. 이어 "스포츠 없는 미래는 없다는 확고한 믿음 아래, '공정', '혁신', '신뢰', '상생'의 핵심가치를 바탕으로 대한민국 스포츠의 내실을 이루겠다"고 강조했다.

유 회장은 2026년을 상징하는 붉은 말은 전통적으로 변화와 도약, 도전을 상징한다며 지난해가 변화와 혁신의 원년이었다면 올해는 대한민국 스포츠의 위상을 전 세계에 보여줄 'K-스포츠의 해'가 될 것이라고 강조했다.

그는 "오는 2월 밀라노코르티나동계올림픽대회를 시작으로 3월 월드베이스볼, 6~7월 북중미 국제축구연맹(FIFA) 월드컵, 9월 아이치나고야하계아시아경기대회, 11월 다카르하계청소년올림픽대회까지 5개 중요한 스포츠 대회가 연이어 개최된다"며 "대한민국 스포츠의 위상을 전 세계에 보여줄 K-스포츠의 해로 만들겠다"고 밝혔다.





그는 "대한체육회는 우리 선수들이 오로지 경기에만 집중하며 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 전방위적인 지원을 아끼지 않겠다"며 "이를 통해 대한민국 스포츠의 힘을 세계에 널리 알리고, 국민 여러분께 자긍심을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.





