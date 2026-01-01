금융협회장 신년사의 키워드는 '소비자 보호·포용금융·생산적 금융'

대내외 불확실성 속 금융 신뢰 회복과 민생·성장 역할 확대 한목소리

은행·보험·여신금융·저축은행 업계를 대표하는 금융협회장들이 새해 신년사를 통해 한목소리로 소비자 보호 강화와 포용금융 확대, 생산적 금융을 통한 성장 선도를 강조했다. 대내외 불확실성이 이어지는 가운데 금융산업의 신뢰 회복과 역할 확대가 핵심 과제로 제시됐다.

조용병 은행연합회 회장은 2026년 신년사에서 금융의 근간으로서 국민의 '신뢰'를 재차 강조했다. 그는 금융권이 견고한 건전성을 바탕으로 지배구조 투명성과 내부통제를 강화하고 사전 예방적 금융소비자 보호체계를 확립해야 한다고 밝혔다. 특히 고환율·고물가 등으로 위축된 민생경제 회복을 위해 서민·청년·자영업자를 대상으로 한 맞춤형 지원과 채무조정 활성화 등 포용금융 강화의 필요성을 강조했다. 아울러 국민성장펀드 조성 지원 등을 통해 생산적 금융으로 경제 재도약을 이끌어야 한다고 말했다.

서울 중구 은행연합회관. 사진=강진형 기자aymsdream@

AD

김철주 생명보험협회장은 소비자 신뢰를 산업 존립의 핵심 가치로 제시했다. 김 회장은 새해 소비자중심 보험 태스크포스(TF)를 운영해 상품 개발부터 보험금 지급까지 보험 밸류체인 전반을 점검하겠다고 밝혔다. 반도체·AI·에너지 등 첨단 전략산업을 중심으로 한 생산적 금융 확대 기조에 발맞추는 한편, 자본·자산운용 관련 규제의 합리적 개선을 지속 건의하겠다고 강조했다. 또한 AI 활용 확대와 헬스케어·요양 등 신시장 진출 지원을 통해 보험 본업 경쟁력을 강화하겠다는 구상도 내놨다.

이병래 손해보험협회장은 인구구조 변화와 신위험 확산을 위기이자 기회로 규정하며 소비자 중심 가치 확대와 신성장동력 확보를 신년 핵심 과제로 제시했다. 그는 건전성 제도와 회계기준의 안정적 정착을 통해 보험자본이 생산적 금융으로 이어질 수 있도록 지원하겠다고 밝혔다. 실손보험 정상화, 보험사기 근절, 불완전판매 개선 등 소비자 보호 강화와 함께 고령화 대응 요양·돌봄 사업, 데이터 기반 맞춤형 상품 개발, 취약계층과 소상공인을 위한 포용금융 확대도 주요 과제로 언급했다.

여신금융과 저축은행 업계 역시 생산적 금융과 소비자 보호 기조에 동참했다. 정완규 여신금융협회장은 원화 스테이블코인 도입을 계기로 신용카드사의 지급결제 혁신을 적극 지원하겠다고 밝혔다. 카드사의 지급결제 인프라를 활용해 스테이블코인이 안전하고 편리하게 사용될 수 있도록 뒷받침하고, 정부의 생산적 금융 전환 기조에 맞춰 여신금융 본업 경쟁력 강화와 혁신금융 확대에 나서겠다는 방침이다.

오화경 저축은행중앙회장은 서민금융과 생산적 금융 활성화를 위한 제도 개선을 2026년 핵심 과제로 제시했다. 저축은행이 중소서민금융 선도 기관 역할을 강화할 수 있도록 PF·부실채권 관리 등 건전성 대응을 지원하고, 디지털 금융 경쟁력과 보안 강화를 통해 소비자 보호와 신뢰 회복에 힘쓰겠다고 강조했다.





AD

금융협회장들은 공통적으로 소비자 신뢰 회복을 바탕으로 포용과 혁신을 통해 금융의 역할을 확장해야 한다며, 불확실한 경제 환경 속에서도 금융산업이 민생과 성장의 든든한 버팀목이 돼야 한다고 강조했다.





이선애 기자 lsa@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>