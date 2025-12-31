투썸플레이스 문영주 대표, 회장 승진…글로벌 사업 강화

제품 품질 혁신 위해 연구개발 센터 본부로 격상



디저트 카페 투썸플레이스는 문영주 대표이사(CEO) 사장을 회장으로 선임하고 조직 개편을 단행했다.

투썸플레이스는 문영주 사장을 회장으로 선임하는 내용의 정기 임원 인사를 실시했다고 31일 밝혔다. 이번 인사에서 최고재무책임자(CFO) 김신영 전무는 최고운영책임자(COO) 부사장으로 승진하고 글로벌사업본부장을 겸임한다. 신임 최고재무책임자(CFO)에는 전략기획본부장을 맡았던 장세현 상무가 선임됐다.

왼쪽부터 문영주 대표이사(CEO, 회장), 김신영 최고운영책임자(COO, 부사장), 장세현 최고재무책임자(CFO, 상무). 투썸플레이스 제공.

투썸플레이스는 조직 개편도 단행했다. 제품 품질 혁신 및 매장 품질 관리에 대한 책임경영 강화를 위해 기존 연구·개발(R&D)센터를 R&D본부로 격상하고 윤소영 상무를 승진 발령했다. 또한 매장 운영 및 확장을 담당해 온 김한성 영업담당은 영업본부장으로 승진해 현장 품질 강화에 더 박차를 가할 계획이다.





투썸플레이스 관계자는 "이번 인사는 국내 카페 시장에서 지속 가능한 성장을 위한 경쟁력을 확보하고, 내년부터 본격화될 글로벌 사업 전개와 멀티브랜드 운영 체계를 강화하기 위한 포석"이라고 설명했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

