'탈팡' 반사이익 분위기…11번가 '슈팅배송', 신규고객 3배 늘어

11번가 빠른 배송 '슈팅배송' 신규 고객

전년比 3배 이상 늘어

장보기 제품 거래액도 2배 확대돼

쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태로 소비자들의 '탈팡(쿠팡 탈퇴)' 행렬이 이어지는 가운데, 경쟁 플랫폼인 11번가에서 반사이익 분위기를 보이고 있다.

11번가는 이달 들어 빠른 배송 서비스 '슈팅배송' 상품을 처음 구매한 고객이 전년 동기 대비 3배(229%) 이상 늘어났다고 31일 밝혔다.

이달 슈팅배송 주력 상품군인 장보기 제품들의 판매도 확대됐다. 즉석밥, 라면 등 '가공식품' 결제거래액은 전년 대비 2배(100%) 상승했고, '냉장·냉동식품'(79%), '우유·유제품'(59%), '과자·간식'(89%), '곡물'(57%) 등 카테고리에서도 거래가 증가했다. 통합 풀필먼트 서비스 '슈팅셀러'의 이달(1~29일) 물동량도 전년 동기 대비 2배 이상 증가했다.

슈팅배송은 오전 11시 이전 주문 시 당일배송(수도권 지역 대상), 자정 전 주문 시 전국으로 익일배송하는 빠른 배송 서비스다. 주말을 포함해 주 7일 배송 서비스를 별도의 월 회비나 최소 주문금액 조건 없이 무료로 이용할 수 있다.

11번가는 새해에도 '슈팅배송 기획전'을 이어나갈 계획이다. 기획전에서는 11번가 MD가 선정한 추천 상품을 비롯해 대형 가전제품을 빠르게 배송·설치해주는 '슈팅설치' 제품, 브랜드별 베스트셀러 등을 엄선해 선보이고 있다.





고광일 11번가 영업그룹장은 "빠른 배송을 위해 추가 비용을 부담하지 않아도 매일 서비스를 이용할 수 있는 '슈팅배송'의 강점이 실속형 소비 트렌드와 맞물려 부각되면서 최근 더 많은 고객들이 슈팅배송을 찾고 있다"며 "구매 데이터 분석에 기반한 효율적인 상품 운영을 토대로 고객의 일상에 빠른 배송 경험을 꾸준히 제공해 갈 것"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

