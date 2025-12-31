사랑제일교회 뺀 '장위10구역'…성북구, 1931가구 착공 승인

17년 만에 본격 공사 개시

서울 성북구(구청장 이승로)가 장위10구역 재개발사업의 착공신고가 최종 처리됐다고 31일 밝혔다. 2008년 정비구역으로 지정된 지 17년 만에 본격적인 공사가 시작되는 것이다.

장위10구역 조감도. 성북구 제공.

대우건설이 시공하는 이 사업은 면적 약 9만1362㎡에 총 1931가구 규모의 대단지로 조성된다. 공공주택 341가구는 분양주택과 함께 혼합 배치될 예정이다.

약 5900㎡ 규모의 문화공원과 도서관, 주민센터 등 공공기반시설이 들어서고, 주요 도로인 돌곶이로도 확장된다. 교통과 문화 인프라 개선 효과가 기대된다.

장위10구역은 2017년 관리처분계획 인가를 받았으나 사업 대상지 내 사랑제일교회(담임목사 전광훈)와의 갈등으로 장기간 지연됐다. 이후 교회 부지를 제외하고 정비구역을 조정해 사업을 재추진했다.





이번 착공으로 장위 뉴타운 전체 사업에도 탄력이 붙을 것으로 보인다. 성북구 관계자는 "신속한 절차 진행으로 성공적으로 정비사업이 마무리될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

