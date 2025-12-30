쎄크, 군 부대와 40억 규모 수주 계약…선형가속기 사업 본격 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전자빔 기반 소부장 전문기업 쎄크가 군부대와 비파괴검사 시스템 시설공사에 대한 약 40억원 규모의 단일판매·공급계약을 체결했다고 30일 밝혔다. 이번 공시는 상장 이후 첫 수주 계약 공시다. 공시에 따르면 해당 계약 금액은 최근 매출액 대비 7.47%에 해당한다.

쎄크는 선형가속기를 활용한 비파괴검사 시스템 사업을 2017년부터 추진해왔으며 2021년부터 지난해까지 연평균 성장률 136%를 기록하는 등 가파른 매출 성장을 이어가고 있다. 올해 3분기 기준 매출액은 86억원, 수주잔고는 122억원이다.

쎄크 관계자는 "선형가속기는 산업용 X선 검사장비 대비 약 100배 높은 고에너지 X선을 발생시킬 수 있어 주로 방산 제품용 비파괴검사에 활용되고 있다"며 "지난해부터는 해외 수출도 본격화되며 글로벌 시장으로 빠르게 확산 중"이라고 설명했다.





이어 "기존 비파괴검사 분야를 넘어 플래시 방사선 암 치료기, 문화재 멸충·멸균 장비 등으로 선형가속기 응용 분야를 확대할 계획"이라며 "전자빔 원천기술을 이미 확보하고 있어 다양한 산업으로의 진출이 가능하다"고 덧붙였다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

