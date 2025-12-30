"왜 김장김치 적게 줘" … 남해서 마을회관에 불 지른 60대 남성 검거

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김장김치 자료 사진. 픽사베이

AD

마을에서 공동으로 담근 김장김치를 적게 배분받았다며 마을회관에 불을 지른 60대가 경찰에 붙잡혔다.

경남 남해경찰서는 60대 남성 A 씨를 공용건조물 방화 혐의로 현행범으로 체포했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 A 씨는 지난 29일 오전 10시께 남해군 고현면의 한 마을회관에서 라이터로 불을 붙인 화장지를 회관 내 안마의자에 던져 불을 낸 혐의를 받는다.

경찰 조사에서 A 씨는 마을 부녀회에서 김장한 김치를 나눠주는 과정에서 자신의 몫이 적다며 더 달라고 했다가 거절당하자 자신을 무시한다고 여겨 범행한 것으로 전해졌다.

불은 주민 신고를 받고 출동한 소방 당국에 의해 이날 오전 10시 14분께 꺼졌다.

이 화재로 인명피해는 없었으나 마을회관 내 가구와 집기 등이 불탔다.





AD

경찰은 범행을 시인한 A 씨에 대한 구속영장을 신청했으며 A 씨와 주민 등을 상대로 정확한 사건 경위 등을 조사 중이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>