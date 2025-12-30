광주교육청, 2026 기본교육 정책 발표…기초학력·AI교육 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기본교육 중심 4대 영역·16개 사업 추진

경계선 지원 확대·수업성장 인증제 도입

AI교육원 개원·지능형 과학실로 디지털 전환

이정선 광주시교육감이 30일 본청 대회의실에서 '2026년 기자회견'을 열고 "기본교육을 중심에 두고 공교육의 패러다임을 전환하겠다"며 새해 광주교육 정책 방향을 제시했다. 이 교육감은 학생·학부모·교직원·시민이 배움의 변화를 체감하는 환경을 만들겠다며 내년 핵심 과제로 기본교육 정착과 교육 현장 회복을 강조했다.

이정선 광주시교육감이 30일 광주시교육청 대회의실에서 진행한 신년 기자회견에서 질의응답을 받고 답하고 있다. 광주시교육청 제공

이 교육감은 "올해 광주교육은 굵직한 성과가 있었다"며 수능 만점자 배출, 시도교육청 평가 2년 연속 '최우수', 진로진학지도사례 '대상' 등을 언급했다. 이어 "2026년은 성과가 씨앗이 되는 한 해가 돼야 한다"고 말했다.

시교육청은 새해 4대 영역·16대 중점사업에 '기본교육'을 반영한다. 초등에 머물렀던 '경계선 지능 학생 지원'을 중등까지 확대하고, '초등 기초학력 전담교사제' 운영으로 기초학력을 보완한다. 수업 내실화를 위해 '수업성장 인증제'와 서·논술형 평가 강화도 추진한다.

미래 인재 양성을 위해 '광주형 마이스터고 예비학교'를 도입하고, 독서 프로그램 '다 함께 책으로'를 유지한다. 언어문화 개선 프로젝트 '다정다감'을 시행하고, '교육활동 보호 민원 면담실' 신설로 교원 보호 체계도 정비한다. 학생 경비 지원 '꿈드리미'는 전 학생으로 확대된다.

세계 시민교육과 디지털 전환도 병행된다. '광주 학생 글로벌 리더 세계 한 바퀴'와 이중언어 협력교사 지원을 이어가고, '청소년 정치학교' 확대와 '광주민주주의역사누리터' 개관을 준비한다. 1월 개원하는 '광주시교육청AI교육원'을 중심으로 AI·디지털 교육 기반을 넓히고, 103개 학교에 지능형 과학실을 구축한다.





이 교육감은 "재정·교육과정 변화 속에서도 도약의 발판을 만들었다"며 "새해 기본교육과 다양한 실력이 광주교육의 방향이 될 것"이라고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

