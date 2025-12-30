경기 광주시의회, 청렴 노력도 2년 연속 1등급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 광주시의회(의장 허경행)는 국민권익위원회가 주관한 '2025년도 지방의회 종합청렴도 평가' 결과 지난해에 이어 종합청렴도 2등급을 달성했다. 이는 도내 최고 등급이다.

지방의회 청렴도 평가는 광역의회, 지방의회를 대상으로 직무 관련 공직자와 경제·사회단체와 전문가, 지역주민 등이 평가한 의정활동과 의회운영에 대한 설문조사와 반부패 노력도 그리고 부패사건 발생 현황 등을 종합 반영해 산출된다.

특히 올해 광주시의회의'청렴 노력도'는 100점으로, 만점의 점수이다. 이는 다른 기초시의회의 평균인 87.2보다 월등히 높은 수치이며, 이로써 광주시의회는 종합청렴 노력도에서 2년 연속 1등급이라는 성적표를 받았다. 시민에게 신뢰받는 청렴한 의회를 만들고자 청렴·부패 방지 교육 실시, 윤리강령 강화 등 청렴도 제고를 위해 노력한 것에 높은 평가를 받은 것으로 보인다.





앞으로도 광주시의회는 시민과 함께하는 의회로서 시민이 신뢰할 수 있는 행정구현과 깨끗한 공직문화 조성에 최선을 다하며 신뢰받는 공공기관으로 자리매김해 나갈 예정이다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

