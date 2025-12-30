與 6개 상임위 쿠팡 청문회…"맹탕 자체 조사·꼼수 보상안" 전방위 압박

김범석 의장 또 불출석…민주당 집중 질타



국회가 대규모 개인정보 유출 사태가 발생한 쿠팡에 대해 연석 청문회를 열고 강도 높은 비판을 쏟아냈다.

30일 더불어민주당 주도로 열린 쿠팡 청문회에는 국회 과학기술방송정보통신위원회, 국토교통위원회, 기후에너지환경노동위원회, 기획재정위원회, 외교통일위원회, 정무위원회 등 6개 상임위원회가 참여했다.

특정 기업을 두고 다수 상임위가 연석 형태로 청문회를 여는 것은 이례적인 일이다. 개인정보 유출 사태뿐 아니라 과로사 논란, 불공정 거래, 본사 지배구조 등 쿠팡 관련 쟁점을 전방위적으로 들여다보려는 목적이다.

민주당 등 범여권은 개인정보 유출 사태에 이후 쿠팡이 내놓은 자체 조사 결과와 보상안을 집중적으로 질타했다. 쿠팡은 최근 '제3자 정보 유출이 없었다'는 취지로 자체 조사 결과를 발표하면서 논란을 샀다. 전날에는 1인당 5만원 상당의 상품 구매 이용권을 지급하는 고객 보상안을 발표하면서 사실상 매출 늘리기용 보상안이라는 비판을 받았다. 이용우 민주당 의원은 "정보 유출 사고의 수사 대상인 쿠팡이 결과를 선제 발표하고 유출이 아닌 노출이라고 하는 등 말장난을 하고 있다"며 "판촉 행위에 불과한 꼼수 보상안을 제시하며 공분을 야기하고 있다"고 지적했다.

창업주인 김범석 쿠팡 Inc 이사회 의장의 불출석을 두고도 잡음이 이어졌다. 국회는 쿠팡 전·현직 임원 등 17명을 증인으로 채택했지만 핵심 증인인 김 의장을 비롯해 동생 김유석 쿠팡 부사장, 강한승 전 쿠팡 대표는 불출석 사유서를 제출했다. 안호영 민주당 의원은 "최종 책임자이자 쿠팡을 실질적으로 지배하는 김 의장의 불출석은 도저히 납득할 수 없다"며 "추가 출석 요구와 고발을 비롯해 가능한 모든 법적 조치를 취해야 한다"고 목소리를 높였다. 김현정 민주당 의원 역시 "김 의장의 불출석 사유는 정당하다고 인정할 수 없다"며 "국정조사를 반드시 추진해달라"고 했다.





한편 국민의힘은 이번 연석 청문회에 참석하지 않았다. 청문회보다 국정조사와 정부 대응이 우선이고 청문회 주관 상임위가 과방위가 아닌 정무위가 되어야 한다는 취지에서다. 국민의힘 의원이 상임위원장을 맡은 정무위, 기재위, 외통위 소속 민주당 의원들은 사보임 절차를 거쳐 과방위원 자격으로 청문회에 참여했다. 과방위 소속 국민의힘 의원들은 이날 성명서를 통해 "정부가 개인정보 유출 사태 이후 1개월째 조사 결과 발표 일정도 밝히지 않고 있다"며 "관련 부처의 조사 역량을 총동원해 국민 안보 위협 사태를 조속히 해소해야 한다"고 강조했다.





