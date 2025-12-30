글로벌 수준 도전장 낸 '독자 AI'…정예팀 5곳, 1차 성과 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1000여명 참관 속 정예팀 5곳, 독자 모델 공개 시연

독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 1차 발표회 포스터. 이미지 제공=과기정통부

정부가 주도하는 '독자 AI 파운데이션 모델' 프로젝트의 1차 성과가 공개됐다. 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원은 30일 서울 코엑스 오디토리움에서 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 1차 발표회를 열고 네이버클라우드·업스테이지·SK텔레콤·NC AI·LG AI연구원 등 5개 정예팀의 개발 결과를 시연했다.

이날 행사에는 정재헌 SK텔레콤 CEO, 임우형·이홍락 LG AI연구원 공동원장, 김유원 네이버클라우드 대표, 김성훈 업스테이지 대표, 이연수 NC AI 대표 등 주요 기업 관계자와 전문가, 일반 국민 등 1000여명이 참석해 국내 AI 산업에 대한 높은 관심을 반영했다. 정부 측에서는 배경훈 과기정통부 부총리와 하정우 대통령실 AI미래기획수석, 임문영 국가AI전략위원회 상근 부위원장이 참여했다.

배경훈 부총리는 축사에서 "AI 모델 개발에 매진해 온 정예팀 모두가 이미 승자"라며 "이번 도전이 대한민국을 AI 강국으로 도약시키고 경제·사회 전반의 AX(AI 대전환)를 완성하는 결정적 동력이 될 것"이라고 강조했다. 하정우 수석도 "글로벌 수준의 독자 AI 모델을 확보해 국내 AI 산업 생태계를 적극 지원하겠다"며 "이번 프로젝트를 통해 국내 AI 기업들의 경쟁력이 빠르게 글로벌 수준으로 향상되고 있음을 확인했다"고 평가했다.

발표회에서는 5개 정예팀이 약 4개월간 개발해온 AI 모델의 1차 결과물이 전격 공개됐다. 일부 모델은 최신 글로벌 AI 모델과 견줄 만한 성능을 구현해 참석자들의 이목을 집중시켰다. 각 팀은 기술적 성과뿐 아니라 향후 AI모델 고도화 방향과 지향점 등 향후 계획도 심도있게 공유했다. 파운데이션 모델 개발에 그치지 않고, 전 산업으로 AI를 확산시키는 AX 전략을 핵심 과제로 제시했다.

행사장 로비에 마련된 AI 체험 부스도 관람객들로 붐볐다. 학생과 연구자, 기업 관계자뿐 아니라 일반 시민들까지 시연에 참여해 모델을 직접 체험하고 피드백을 주고받았다. 정예팀과 협력 중인 파트너사들의 연계 서비스도 함께 전시돼 국내 AI 생태계의 확장 가능성을 보여줬다.





과기정통부는 내년 1월 중 1차 단계 평가를 실시해 정예팀들의 성과와 향후 계획을 종합 점검하고, 그 결과를 공개할 예정이다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr

