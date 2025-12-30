한샘, 키자니아 서울서 '조이S 2 모션데스크' 팝업

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

모션데스크 높이 조절 챌린지 이벤트

버튼 하나로 72.5~121㎝ 높이 조절

한샘은 신학기를 앞두고 어린이 직업체험 테마파크 '키자니아 서울'에서 체험형 팝업 행사를 진행한다고 30일 밝혔다.

내년 2월8일까지 키자니아에서 진행되는 이번 팝업은 한샘의 학생방 가구 신제품 '조이S 2 모션데스크' 책상을 고객들이 직접 경험해 볼 수 있도록 기획됐다. 팝업 기간 키자니아를 방문한 어린이는 '모션데스크 높이 조절 챌린지' 이벤트를 할 수 있다. 안대를 착용한 상태에서 버튼을 조작해 책상 높이를 초등학생이 서서 공부하기 가장 적합한 80~85㎝ 사이로 맞추면 된다.

한샘이 키자니아 서울에서 '조이S 2 모션데스크' 책상을 체험하는 팝업 행사를 진행한다. 한샘

AD

조이S 2 모션데스크는 버튼 하나로 최저 72.5㎝에서 최고 121㎝까지 높낮이 조절이 가능해 아이의 성장 단계에 맞춰 사용할 수 있는 것이 특징이다. 챌린지에 참여한 모든 어린이에게는 키자니아 전용 화폐인 '키조'를 증정한다.

또한 현장에서 '한샘 신학기 클럽'에 가입하면 추첨을 통해 모션데스크 책상 세트, 오키나와 왕복항공권, 키자니아 초대권 등 풍성한 경품을 증정한다. 한샘 신학기 클럽은 국내 대표 키즈 브랜드에 대한 구매 혜택을 패키지 형태로 제공하는 행사다.





AD

한샘 관계자는 "한샘이 준비한 신학기 클럽의 차별화된 혜택을 통해 합리적이고 즐겁게 아이의 새로운 시작을 준비하시길 바란다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>