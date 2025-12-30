국방부, 차관보 신설해 AI 총괄…군사보좌관엔 일반공무원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국방부 내에 차관보가 신설돼 각 실·국에 흩어져 있던 인공지능(AI) 도입 영역을 총괄하게 된다. 아울러 기존 현역 장성이 보임되던 군사보좌관은 국방보좌관으로 명칭을 변경하고, 일반직 고위공무원을 보임토록 한다.

국방부는 30일 서울 종로구 청와대에서 열린 국무회의에서 주요 조직개편 사항을 담은 '국방부와 그 소속기관 직제' 개정안이 의결됐다고 밝혔다. 개정안은 내년 1월2일부터 시행되며, 국방부도 같은 날부터 새로운 조직 구조로 전환된다.

이번 조직개편은 AI를 포함한 첨단과학기술 발전에 효과적으로 대응하기 위해 국방부 내 AI 전담조직을 보강하고, 각 실·국에 산재한 AI 관련 기능들을 체계적으로 재편하기 위한 목적으로 추진됐다.

우선 기존 자원관리실을 폐지하고 차관보를 신설해 전력·군수·정보화 등 AI 도입이 필요한 주요 영역을 총괄토록 한다. 아울러 첨단전력기획관실을 '국방인공지능기획국'으로 확대 개편하고 '국방인공지능정책과'를 신설한다. 이에 따라 차관보는 ▲국방인공지능기획국 ▲전력정책국 ▲국방정보화국 ▲군수관리국 등 4개국을 산하에 두게 된다. 국방부는 "국방인공지능기획국은 국방 분야의 AI 정책 수립과 데이터 수집·활용을 총괄하는 국(局)의 역할을 수행하도록 할 예정"이라고 전했다.

아울러 국방부는 문민 기반을 확대하기 위해 현역 장성이 보임되던 군사보좌관 직위에 일반직 고위공무원을 보임토록 했으며, 명칭도 '국방보좌관'으로 변경키로 했다. 이는 군사 사무를 포함한 군령·군정 모두를 보좌하는 임무 성격을 명확히 하기 위함이라고 국방부는 전했다.

또 장기 군구조·국방 운영 개혁과 이를 실현하기 위한 중·단기 부대계획 및 재정계획의 연계성을 강화해 국방개혁을 내실화하고 추진동력을 강화할 수 있도록 독립 국인 국방혁신기획관이 기획조정실 소속의 '국방개혁기획관'으로 개편된다.





국방부는 "AI 기반 첨단과학기술 군으로의 전환을 가속해 나가는 한편, 우리나라의 'AI 3대 강국 도약'을 국방영역에서 선도적으로 견인하고 지원할 수 있도록 노력해나가겠다"고 밝혔다.





