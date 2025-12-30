KCC 이맥스 클럽, '웹어워드 코리아 2025' 대상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KCC 인증 창호 대리점과 소비자 연결

창호 선택 전 과정을 온라인으로 해결

KCC는 자사 창호 O2O(온라인 투 오프라인) 플랫폼 '이맥스 클럽 홈페이지'가 '웹어워드 코리아 2025'에서 하우징 분야 대상을 받았다고 30일 밝혔다.

웹어워드 코리아는 한국인터넷전문가협회가 주관하는 국내 최고 권위 웹사이트 평가 시상식으로, 4000여명의 평가위원단이 사용성·디자인·콘텐츠 구성·서비스 연계성 등을 종합적으로 평가해 우수 웹사이트를 선정한다.

KCC의 창호 O2O(온라인 투 오프라인) 플랫폼 '이맥스 클럽 홈페이지'가 '웹어워드 코리아 2025'에서 하우징 분야 대상을 받았다. KCC

AD

이맥스 클럽 홈페이지는 KCC가 인증한 창호 대리점의 비교 견적을 통해 소비자가 합리적인 가격으로 시공할 수 있도록 구축된 온라인 플랫폼으로 엄격한 품질 기준을 통과한 대리점만 참여할 수 있다. 소비자는 ▲역경매를 통한 견적 비교 ▲제품 정보 ▲대리점 안내 ▲시공사례 등 창호 선택에 필요한 정보를 한 번에 확인할 수 있다.

이맥스 클럽 홈페이지는 사용자가 창호 제품 간 차이를 쉽게 이해하고 비교할 수 있도록 직관적인 정보 구조를 갖춰 평가위원단으로부터 높은 평가를 받았다는 설명이다. 복잡한 기술 용어는 핵심 성능 수치와 시각 자료 중심으로 재구성해 전달력을 높이고, 공간별 추천 제품과 실제 시공 이미지를 함께 제공해 실사용 환경을 보다 구체적으로 연상시킬 수 있도록 했다.





AD

KCC 관계자는 "앞으로도 온라인과 오프라인을 유기적으로 연결하는 플랫폼 경쟁력을 강화해 소비자가 보다 신뢰하고 선택할 수 있는 창호 구매 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>