경기농업대학, 내년 1월5일부터 교육생 모집…50명

경기도농업기술원이 내년 1월5일부터 2월5일까지 '경기농업대학 교육생' 50명을 모집한다. 모집 과정은 체험전문가양성과(30명), 스마트농업과(20명) 등 2개 과정이다.
교육은 내년 3월11일부터 11월11일까지 9개월간 22회(총 100시간)에 걸쳐 진행된다. 귀농인을 포함한 경기도 농업인이라면 누구나 참여할 수 있다.
원서 접수는 화성시 병점에 위치한 경기도농업기술원 경기농업기술교육센터 1층으로 방문하거나 경기도농업기술원 누리집(nongup.gg.go.kr)을 통한 인터넷 접수, 등기우편 등을 통해 가능하다.
과정별 교육일정과 모집에 대한 자세한 내용은 경기도농업기술원 농업교육팀(031-8008-9402)으로 연락하거나 경기도농업기술원 누리집 '알림-교육정보'에서 확인하면 된다.
지금 뜨는 뉴스
최하영 경기도농업기술원 지도정책과장은 "현장과 실습 중심의 교육을 통해 스마트농업 시대를 선도할 전문가 양성에 최선을 다하겠다"며 "많은 농업인의 적극적인 관심과 참여를 바란다"고 말했다.
이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>