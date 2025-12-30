경기농업대학, 내년 1월5일부터 교육생 모집…50명

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도농업기술원이 내년 1월5일부터 2월5일까지 '경기농업대학 교육생' 50명을 모집한다. 모집 과정은 체험전문가양성과(30명), 스마트농업과(20명) 등 2개 과정이다.

교육은 내년 3월11일부터 11월11일까지 9개월간 22회(총 100시간)에 걸쳐 진행된다. 귀농인을 포함한 경기도 농업인이라면 누구나 참여할 수 있다.

경기농업대학 교육생들이 현자에서 수업을 듣고 있다. 경기도농업기술원 제공

원서 접수는 화성시 병점에 위치한 경기도농업기술원 경기농업기술교육센터 1층으로 방문하거나 경기도농업기술원 누리집(nongup.gg.go.kr)을 통한 인터넷 접수, 등기우편 등을 통해 가능하다.

과정별 교육일정과 모집에 대한 자세한 내용은 경기도농업기술원 농업교육팀(031-8008-9402)으로 연락하거나 경기도농업기술원 누리집 '알림-교육정보'에서 확인하면 된다.





최하영 경기도농업기술원 지도정책과장은 "현장과 실습 중심의 교육을 통해 스마트농업 시대를 선도할 전문가 양성에 최선을 다하겠다"며 "많은 농업인의 적극적인 관심과 참여를 바란다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

