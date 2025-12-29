[인사]다올금융그룹

<다올투자증권>
◆승진
◇ 부사장
▲경영지원부문대표 전수광
◇ 전무
▲리테일&플랫폼부문대표 남윤근
◇ 상무
▲액티브솔루션팀장 류종열 ▲경영전략실장 민두하
◇ 상무보
▲영업부장 오진승 ▲PI팀장 김성욱 ▲회계팀장 이은주 ▲리스크관리팀장 이숙현
◇ 이사대우
▲기획실장 겸 경영기획팀장 이종하 ▲IB부문 1본부2팀장 박기범 ▲IB부문 2본부1팀장 홍일 ▲채권금융수석매니저 김미화 ▲글로벌상품팀장 최일상 ▲고객만족센터장 유선희 ▲기업분석팀 박영도 ▲투자전략팀 김경훈 ▲자금팀장 강인숙
◆신규선임
◇ 부문대표
▲Fixed Income부문 윤신영
◇ 본부장
▲IB부문 2본부 태성일 ▲IB부문 3본부 김영진 ▲채권본부 신준호 ▲IT본부 오임권
◇ 실장
▲커뮤니케이션실 윤숭상
◇ 팀장
▲HR팀 김균태
<다올저축은행>
◆승진
◇ 상무
▲경영관리본부장 강동구 ▲투자금융본부장 박성신 ▲개인금융본부장 최원근
<다올자산운용>
◆승진
◇ 상무보
▲리테일마케팅본부장 김성산
◇ 이사
▲투자금융본부장 최원재 ▲경영지원본부장 이정우
◆신규선임
◇ 본부장
▲채권운용본부 김준현
