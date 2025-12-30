본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[블룸버그 칼럼]'황금기'로 날아가는 눈먼 투자자들

입력2025.12.30 12:00

시계아이콘03분 06초 소요
언어변환 뉴스듣기

기존 규범 붕괴 속 불확실성 커져
경제 붕괴 원인·회복 가능성 공존

[블룸버그 칼럼]'황금기'로 날아가는 눈먼 투자자들 클라이브 크룩 블룸버그 오피니언 칼럼니스트. 블룸버그
AD

10년 전 영국 중앙은행인 영란은행(BOE) 총재를 지낸 머빈 킹이 쓴 책 '근본적 불확실성(radical uncertainty)'을 호평한 적 있다. 당시 통계 분석으로는 다룰 수 없는 종류의 불확실성인 근본적 불확실성이 금융 규제 당국에 시급한 문제라는 킹의 주장에 동의했다. 그러나 비범했던 지난 한 해가 끝나는 상황에서 이러한 과제는 더는 제한된 영역에 머물러 있지 않다.


지난 12개월간 미국에서 무역·재정·통화정책 등 경제정책의 거의 모든 규범이 무시되는 것을 목격했다. 동시에 미국 경제는 농업에서 제조업으로, 제조업에서 서비스업으로의 전환만큼 중대한 경제 혁명의 최전선에 서 있다. 다만 인공지능(AI) 혁명은 훨씬 더 빠르게 전개될 수 있다는 점에서 다르다. 나는 기억하지 못할 만큼 오랜 세월 동안 경제정책에 대해 써왔지만, 지난 1년간 일어난 격변을 닮은 사례를 목격한 적은 단 한 번도 없다.


이 모든 것은 어디로 향할까? 답을 안다고 주장하는 사람은 모두 거짓말을 하거나 착각에 빠져 있다. 이것이 바로 근본적 불확실성의 요지다. 전문가들의 예측을 뒷받침하는 모델은 이런 급격한 변화, 특히 이런 변화가 동시에 일어나는 상황을 한 번도 겪어본 적 없는 데이터에 기반하고 있다. 기존 패턴에 기반한 위험 측정은 사실상 무용지물이다.


내년에 경제가 붕괴한다면 그것은 역사상 원인이 넘쳐나는 붕괴가 될 것이다. 원인이 너무 많아서 무엇을 고를지 모를 정도로 말이다. 그러나 붕괴는커녕, 어쩌면 경제는 도널드 트럼프 미국 행정부와 그 후임 정부가 내리는 모든 선택(좋든 나쁘든)을 압도할 만큼 강력한 힘을 발휘할지도 모른다. 아무도 모른다. 이 정도의 불확실성은 드물다.


현재 경제 상황을 둘러싼 혼란은 이를 상징적으로 보여준다. 최근 발표된 공식 통계는 미국 경제가 순항하고 있음을 나타냈다(3분기 국내총생산(GDP)은 연율 기준 4.3%라는 인상적인 성장률을 기록했다). 하지만 실업률은 상승세를 보였다(이에 경기 둔화를 우려한 연방준비제도(Fed)는 이달 초 정책 금리를 다시 0.25% 인하했다).


어쩌면 AI가 성장과 생산성을 높이는 동시에 노동 수요를 둔화시키는 기묘한 현상을 만들어내고 있는지도 모른다. 그러나 그 가능성은 크지 않아 보인다. AI가 직장을 혁신할 만한 잠재력을 지닌 것은 분명하지만 아직 초기 단계다. 투자 수치는 분명히 호황을 나타내고 있지만, 고용과 생산성에 미치는 영향은 당분간 추측에 불과하다. 우리가 가진 수치가 신뢰할 만하다 해도 해석하기 어려울 것이며, 정부 셧다운(Shut Down·일시적 업무정지) 여파로 공식 통계는 여전히 불확실한 상태다.


우리가 알고 있는 사실은 다음과 같다.


첫째, 국제무역에 대한 수십 년간의 통념은 폐기됐다. 과거에 무역은 경쟁, 효율성, 비교우위, 상호이익에 관한 문제였다. 이제는 누가 누구를 착취하느냐의 문제다. 수십 년간 기술 낙후와 경제 부진이라는 허구적 역사에 분노한 미국은 더는 발목 잡히지 않겠다는 태도다. '상호 관세' 같은 조치를 통해 글로벌 경제 정의의 외형을 회복하겠다는 것이다. 앞으로 더는 무역이 '자유롭다'거나 '공정하다'고 주장할 수 없을 것이다. 미국 전문가들은 미국에 최대의 이익을 가져다주기 위해 무역을 관리할 것이며, 국제 제재는 물론 오랜 동맹에서의 탈퇴를 포함한 국제 제재까지 동반될 수 있다.


둘째, 재정정책이라는 개념은 더는 존재하지 않는다. 미국 정치인들은 앞으로도 세금과 정부 지출, 어느 쪽이 이기면 누가 득을 보고 누가 손해를 보느냐를 두고 싸울 것이다. 그러나 공공 차입과 공공 부채는 이제 정치적으로 무의미해졌다. 어느 당도 특정 정책이 재정적자에 미치는 영향을 언급할 가치가 없다고 생각한다.


내가 과장하고 있는가? 미국 경제는 완전고용에 근접했고, 빠른 속도로 성장하고 있다. 그런데도 재정적자는 GDP의 약 6%에 달한다. 공공부채는 GDP의 100%(60년 만의 최고치)에 이르며 계속 증가할 전망이다. 얼마 전까지만 해도 정책 입안자들은 경기 침체기에 차입을 늘려 경기를 부양할 수 있는 정부의 능력을 우려했다. 문제는 대부분의 정치인이 '재정 운용 여력'이 무한하다고 믿는다는 점이 아니라(그것만으로도 충분히 문제다.) 이제는 아예 그 문제를 생각조차 하지 않는다는 데 있다.


셋째, 우리가 알고 있던 통화정책 역시 도마 위에 올랐다. 최근까지 자유무역이 좋고 재정 책임이 중요하다는 생각만큼이나 확고했던 통념은 중앙은행의 독립성이 효과적으로 작동해왔다는 것이다. 통화정책은 시차를 두고 효과가 나타나고, 정치인들은 단기 문제에만 몰두하기 때문에 정치에 좌우되는 중앙은행은 인플레이션 상승을 초래하는 경향을 보인다. 즉, 물가 상승이 뒤따를 것을 알면서도 정치적으로 더 인기 있는 정책(금리 인하)을 선택할 것이다.


트럼프 행정부는 이미 Fed를 정치화하는 움직임을 보였다. 백악관 인사(스티븐 마이런)를 Fed에 앉히고, 주택담보대출 사기 혐의로 다른 이사를 해임하려 했으며, 기회 있을 때마다 Fed 지도부를 공격해 왔다. 제롬 파월 Fed 의장은 내년 5월에 물러날 예정이고, 대통령은 곧 후임자를 지명할 것이다. 그는 정치적 충성 인사를 택할 것으로 예상된다. 또 스콧 베선트 재무부 장관은 인플레이션이 다시 2%로 돌아오면 Fed가 물가 목표를 재검토해야 한다고 말했다. 연간 물가 상승률 2%를 목표로 삼는 대신 1.5~2.5%나 1~3% 같은 목표 범위를 설정해야 한다는 것이다.


베선트 장관이 현행 목표치에 반대하는 이유는 '소수점 단위까지 정확한 수치는 터무니없다'는 것이다. 그러나 Fed 스스로 그런 정확성에 얽매여 있다고 보지 않는 점을 고려하면 이는 이상한 주장이다. 인플레이션은 5년간 2% 목표를 웃돌았고, Fed는 2028년이 돼서야 그 수준으로 완전히 돌아올 것으로 보고 있다(게다가 어떤 목표 범위든 소수점 단위까지 정확한 수치가 중요하지 않은가?). 중요한 것은 목표 범위의 상단이 사실상 새로운 목표, 즉 2%가 아닌 2.5%나 3%가 될 위험이 있다는 점이다. 이런 인식과 덜 독립적인 Fed가 결합하면 기대 인플레이션이 오르고, 실제 인플레이션도 상승할 가능성이 크다.


미국 경제는 놀라울 정도로 회복력이 강하다. 앞으로 몇 달 동안 그 회복력은 더욱 그래야 한다. 수십 년간 미국 경제를 잘 떠받쳐온 무역·재정·통화정책 합의가 무너지는 상황을 무사히 넘길 수 있을지도 모른다. 새로운 규범이 결국 괜찮을 수도 있고, 트럼프 대통령 이후 옛 규범이 부활할 수도 있다. AI의 등장으로 이런 모든 것이 무의미해지고 경제가 더욱 성장할지도 모른다. 투자자들은 그것이 무엇을 의미하는지 제대로 알지 못한 채 약속된 황금기에 거액을 걸고 있다.


클라이브 크룩 블룸버그 오피니언 칼럼니스트


지금 뜨는 뉴스

AD

이 글은 블룸버그의 칼럼 Investors Are Flying Blind Into the 'Golden Age'를 아시아경제가 번역한 것입니다.


※이 칼럼은 아시아경제와 블룸버그의 전략적 제휴를 통해 게재되었음을 알립니다.



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
AI 전쟁터, 52시간에 갇히다
  • 25.12.2606:30
    AI 산업 살리려면 '한국형 화이트칼라 이그젬션' 제도 나와야
    AI 산업 살리려면 '한국형 화이트칼라 이그젬션' 제도 나와야

    편집자주인공지능(AI) 3대 강국으로 도약하기 위해 전쟁터에 뛰어든 한국. 정부가 강도 높은 정책을 내놓으며 비전을 제시했지만 정작 현장에선 주 52시간 근무제 때문에 개발자들의 AI 연구가 차질을 빚고 있다는 원성이 높다. AI 업계는 국가 전략만으로는 시장 선두에 설 수 없다고 지적한다. 혁신을 만들기 위해서는 획일적인 규제가 아닌 유연성을 갖춘 산업 생태계의 변화가 필요하다고 입 모은다. 시행 중인 주 52시간 근무

  • 25.12.2506:30
    "일주일 100시간 일하면 2억 드립니다"…'시간제한' 없이 개발 가능한 미·영·일
    "일주일 100시간 일하면 2억 드립니다"…'시간제한' 없이 개발 가능한 미·영·일

    편집자주인공지능(AI) 3대 강국으로 도약하기 위해 전쟁터에 뛰어든 한국. 정부가 강도 높은 정책을 내놓으며 비전을 제시했지만 정작 현장에선 주 52시간 근무제 때문에 개발자들의 AI 연구가 차질을 빚고 있다는 원성이 높다. AI 업계는 국가 전략만으로는 시장 선두에 설 수 없다고 지적한다. 혁신을 만들기 위해서는 획일적인 규제가 아닌 유연성을 갖춘 산업 생태계의 변화가 필요하다고 입 모은다. 시행 중인 주 52시간 근무

  • 25.12.2206:30
    "한국, 주 52시간 고집하다간 경쟁력 잃고 뒤처진다"…경고 날린 AI업계
    "한국, 주 52시간 고집하다간 경쟁력 잃고 뒤처진다"…경고 날린 AI업계

    편집자주인공지능(AI) 3대 강국으로 도약하기 위해 전쟁터에 뛰어든 한국. 정부가 강도 높은 정책을 내놓으며 비전을 제시했지만 정작 현장에선 주 52시간 근무제 때문에 개발자들의 AI 연구가 차질을 빚고 있다는 원성이 높다. AI 업계는 국가 전략만으로는 시장 선두에 설 수 없다고 지적한다. 혁신을 만들기 위해서는 획일적인 규제가 아닌 유연성을 갖춘 산업 생태계의 변화가 필요하다고 입 모은다. 시행 중인 주 52시간 근무

  • 25.12.2107:00
    "이 업종은 연장근로 못 씁니다"…전쟁터의 시간, 52시간에 갇히다
    "이 업종은 연장근로 못 씁니다"…전쟁터의 시간, 52시간에 갇히다

    편집자주인공지능(AI) 3대 강국으로 도약하기 위해 전쟁터에 뛰어든 한국. 정부가 강도 높은 정책을 내놓으며 비전을 제시했지만, 정작 현장에선 주52시간 근무제 때문에 개발자들의 AI 연구가 차질을 빚고 있다는 원성이 높다. AI 업계는 국가 전략만으로는 시장 선두에 설 수 없다고 지적한다. 혁신을 만들기 위해서는 획일적인 규제가 아닌 유연성을 갖춘 산업 생태계의 변화가 필요하다고 입 모은다. 시행중인 주52시간 근무제

  • 25.12.2006:30
    AI 기업 80% "칼퇴 하면서 AI 개발 못해"…실리콘밸리 가는 이유 있어
    AI 기업 80% "칼퇴 하면서 AI 개발 못해"…실리콘밸리 가는 이유 있어

    편집자주인공지능(AI) 3대 강국으로 도약하기 위해 전쟁터에 뛰어든 한국. 정부가 강도 높은 정책을 내놓으며 비전을 제시했지만, 정작 현장에선 주52시간 근무제 때문에 개발자들의 AI 연구가 차질을 빚고 있다는 원성이 높다. AI 업계는 국가 전략만으로는 시장 선두에 설 수 없다고 지적한다. 혁신을 만들기 위해서는 획일적인 규제가 아닌 유연성을 갖춘 산업 생태계의 변화가 필요하다고 입 모은다. 시행 중인 주52시간 근무제

기획
2025 무연고사 리포트
  • 25.12.3011:00
    "장사법 등 개정 필요…무연고 사망자 인식도 바꿔야"
    "장사법 등 개정 필요…무연고 사망자 인식도 바꿔야"

    2만3643명. 지난 5년간 연고 없이 사망한 사람의 숫자다. 이중엔 정말 가족이 없는 게 아니라 관계의 단절, 경제적 이유로 시신 인수를 기피·거부당한 사람도 포함돼 있다. 아시아경제가 2021년 무연고 사망자들에 대한 리포트를 보도한 지 4년이 지난 현재 무연고 사망자는 더 늘었다. 무연고 사망자가 줄어들지 않는 원인과 해결방안을 찾기 위해 학계와 현장의 목소리를 들어봤다. 전문가들은 법적·제도적 보완과 함께 무연고

  • 25.12.3011:00
    무연고 사망자 관리도 제각각…사망신고 파악 못한 지자체들
    무연고 사망자 관리도 제각각…사망신고 파악 못한 지자체들

    지방자치단체마다 무연고 사망자를 담당하는 부서가 제각각인 탓에 사망신고 여부조차 파악하지 못하는 등 국가 행정 통계에 심각한 구멍이 뚫린 것으로 나타났다. 지자체마다 다른 무연고사망자 전담부서30일 전국 229개 기초자치단체의 무연고 사망자 담당 부서를 전수 분석한 결과, '복지정책과'나 '사회복지과' 등 복지 관련 부서에서 업무를 총괄하는 곳은 141곳(61.6%)이었다. 나머지 88곳(38.4%)은 업무 성격이 맞지 않거나

  • 25.12.3011:00
    "뿌리 내린 나무에 봉분 흔적도 없어"…연락도 손길도 닿지 않는 '외톨이 묘지들'
    "뿌리 내린 나무에 봉분 흔적도 없어"…연락도 손길도 닿지 않는 '외톨이 묘지들'

    지난 10월24일 오전 경기도 파주시 광탄면에 위치 서울시립 용미리 제1공원묘지. 우거진 잡초와 수풀 사이 '무연분묘로 의심되는 바 연고자께선 신고해주시길 바란다'고 쓰인 노란색 안내 팻말이 꽂혀 있었다. 팻말 뒤쪽 묘지에는 나무가 뿌리를 내려 본래 형태조차 알아보기 힘들었다. 나뭇가지를 걷어내자 그제야 봉분의 흔적이 희미하게 드러났다. 수풀을 헤치고 올라간 다른 길목도 사정은 마찬가지였다. 팻말 뒤편에 있어야 할

  • 25.12.2907:30
    사망 4년만에 '쓰레기 더미'서 발견…그들은 죽어서도 못 떠났다
    사망 4년만에 '쓰레기 더미'서 발견…그들은 죽어서도 못 떠났다

    가족이나 친지 없이 홀로 생을 마감하는 무연고 사망자들이 세상을 완전히 떠나기까지 평균 21일이 걸리는 것으로 나타났다. 무연고 사망자가 급증함에 따라 화장 절차를 기다리는 시간이 길어진 데다 사망 후 오랜 시간이 지난 뒤에야 시신이 발견되는 경우가 있어서다. 사망 이후 방치되다 몇 년이 지나서야 백골 상태로 발견된 사례도 있었다. 29일 아시아경제가 최근 5년간 사망일과 화장일 파악이 가능한 전국 229개 지방자치

  • 25.12.2807:30
    "우리가 당신의 가족입니다"… 무연고자의 마지막 곁 지키는 천사들
    "우리가 당신의 가족입니다"… 무연고자의 마지막 곁 지키는 천사들

    "잘 걸어 다니시니 너무 좋네요. 혼자 아프지 마세요." 지난달 26일 오후 1시 서울 청량리역 인근 다일복지재단의 요양보호시설 다일작은천국. 조미진 간호팀장은 복도에서 마주친 무연고자 민기동씨(82)에게 "치료 잘 받고 오셨냐. 아프면 참지 말고 꼭 말하라"며 웃었다. 군무원 출신인 민씨는 2015년 입소 후 약 10년간 이곳에서 지내고 있다. 가족으로 아내와 동생이 있지만, 연락이 끊긴 지 오래다. 민씨는 한 달 전 담석이 생

기획
식품사막
  • 25.12.1606:40
    ⑥ 생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"
    ⑥ 생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1606:30
    "케첩은 알아도 토마토는 본 적 없다"는 美…일본은 달걀 아닌 "회·초밥이 왔어요"⑤
    "케첩은 알아도 토마토는 본 적 없다"는 美…일본은 달걀 아닌 "회·초밥이 왔어요"⑤

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1406:30
    ④ 이동식 마트는 적자…지원 조례는 전국 4곳 뿐
    ④ 이동식 마트는 적자…지원 조례는 전국 4곳 뿐

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1306:30
    "창고에 쟁여놔야 마음이 편해요"…목숨 건 장보기 해결하는 이동식 마트 ③
    "창고에 쟁여놔야 마음이 편해요"…목숨 건 장보기 해결하는 이동식 마트 ③

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1206:40
    "새벽배송은 사치, 배달이라도 됐으면"…젊은 사람 떠나자 냉장고가 '텅' 비었다 ②
    "새벽배송은 사치, 배달이라도 됐으면"…젊은 사람 떠나자 냉장고가 '텅' 비었다 ②

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.2612:13
    진중권 "이준석은 리틀 트럼프, 한동훈은 정치 감각 뛰어나"
    진중권 "이준석은 리틀 트럼프, 한동훈은 정치 감각 뛰어나"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 진중권 동양대 교수(12월 23일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 진중권 동양대 교수 모시고 최근 정국 상황 관련해서 촌철살인 진 교수님의 비평 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 진중권 : 예, 안녕하십니까. 소종섭 : 최근

  • 25.12.2309:51
    박원석 "대통령이 지방선거 판 중심에 떠오르고 있다"
    박원석 "대통령이 지방선거 판 중심에 떠오르고 있다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 박원석 전 정의당 의원(12월 19일) 소종섭 : '통일교 금품 수수 의혹 수사'가 빠르게 진행됩니다. 한학자 총재의 전 비서실장도 조사했고, 전재수 전 장관도 소환 조사했습니다. 전체적인 수사 흐름, 또 향후의 전개 상황 어떻게 봅니까? 박원석 : 일단 공소시효 논란도 좀 의식하는 것 같고 일각에서

  • 25.12.1810:59
    이재명 대통령 업무 스타일은…"똑부" "구축함" "밤잠 없어"
    이재명 대통령 업무 스타일은…"똑부" "구축함" "밤잠 없어"

    정부 부처 업무 보고가 계속되고 있다. 오늘은 국방부 보훈부 방사청 등의 업무 보고가 진행된다. 업무 보고가 생중계되는 것에 대해 강유정 대통령실 대변인은 "감시의 대상이 되겠다는 의미, 정책이 어떻게 만들어지는지 보여주는 것"이라고 설명했다. 업무 보고가 이루어지면서 이재명 대통령의 업무 스타일에 대한 관심도 커지고 있다. 대통령실 참모들과 대통령과 같이 일했던 이들이 말하는 '이재명 업무 스타일'은 어떤 것인

  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기