고령군, 기초연금사업 유공기관 ‘우수’ 선정

경북서 유일… 보건복지부 장관 표창 수상

고령군이 보건복지부가 주관한 '2025년 기초연금사업 유공기관 평가'에서 경북도 내 유일하게 우수기관으로 선정돼 보건복지부 장관 표창을 받았다.

보건복지부는 기초연금 제도의 안정적인 운영과 어르신 복지 증진에 기여한 지자체를 발굴·포상하기 위해 매년 기초연금사업 전반에 대한 종합평가를 실시하고 있다. 평가 항목은 기초연금 신청률과 수급률, 부정수급 환수율, 예산 집행 실적 등이다.

기초연금은 노후 소득 보장과 생활 안정을 위해 65세 이상 어르신 가운데 소득 인정액 기준 하위 70%에 해당하는 대상자에게 일정 금액을 지급하는 제도다. 고령군은 2025년 11월 말 기준 전체 65세 이상 노인 1만1836명 중 78.3%에 해당하는 9278명에게 기초연금을 지급하고 있다.

군은 적극적인 신청 안내와 대상자 관리, 예산 집행의 효율성을 높인 점에서 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다. 특히 연금 수급 사각지대 해소와 부정수급 방지 노력 등이 우수 사례로 인정됐다.





고령군 관계자는 "기초연금 사업을 내실 있게 운영해 어르신들의 안정적인 노후생활을 지원해 온 노력이 좋은 평가로 이어졌다"며 "적극적인 홍보와 체계적인 행정으로 노인복지 사각지대가 발생하지 않도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

고령군청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

