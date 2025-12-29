정동진 40t 모래시계의 회전…2026년 병오년 시작 알리는 ‘강릉의 시간’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강릉시, 2026 병오년 해맞이 축제 개최

31일 자정 세계 최대 모래시계 회전식과

희망찬 새해 카운트다운…안전하고 특별한 해맞이

세계 최대의 모래시계가 위치한 정동진 모래시계공원에서 2026년 병오년(丙午年) 새해를 맞아 타지역에서는 볼 수 없는 특별한 퍼포먼스가 준비되어 있어 눈길을 끈다.

정동진 해돋이 모습. 강릉시 제공

정동진 해맞이 행사의 가장 큰 특징은 단순한 '해맞이'를 넘어 '해넘이'와 '새해의 시작'을 동시에 체험할 수 있다는 점이다. 그 중심에는 정동진의 상징인 '모래시계'가 있다.

정동진은 지난 90년대 대한민국을 강타한 국민 드라마 '모래시계'의 촬영지로 알려지며 전 국민적인 사랑을 받기 시작한 곳이다.

강릉시는 이러한 명성과 함께 새로운 천년을 기념하기 위해 지난 2000년, 인류의 평화와 희망의 메시지를 담아 이곳에 세계 최대 규모의 모래시계를 건립했다. 지름 8.06m, 무게 40t에 달하는 이 웅장한 시계는 모래가 모두 떨어지는 데 정확히 1년이 걸리도록 설계되었으며, 매년 12월 31일 자정 위아래를 바꾸는 장엄한 '회전식'을 거행한다.

특히 올해는 드라마의 추억과 함께 모래시계가 세워진 이래 25번째 회전식을 맞이하는 뜻깊은 해이다. 마지막 모래알이 떨어짐과 동시에 시계가 회전하며 새로운 모래가 흐르기 시작하는 이 순간은, 지난 시간의 아쉬움을 털어내고 새로운 시간의 시작을 알리는 강릉만의 독보적인 콘텐츠다. 25년의 역사가 켜켜이 쌓인 이 거대한 시간의 울림은 오직 현장에서만 느낄 수 있는 비장함과 설렘을 선사하며, 방문객들에게 해가 지는 저녁부터 해가 뜨는 아침까지 그 어디서도 경험할 수 없는 특별한 새해를 선물한다.

아울러 정동진 특설무대에서는 오는 31일 오후 8시부터 다음 날 0시 30분까지 공연과 소망트리 운영, 전통놀이 체험존이 마련되며, 자정에는 신년 카운트다운과 불꽃놀이가 더해져 축제의 절정을 이룰 예정이다.

모래시계공원. 강릉시 제공

이 밖에도 강릉시 곳곳에서 '2026 해맞이 행사'가 풍성하게 열린다. 경포해변 중앙광장에서는 31일 오후 8시부터 카운트다운과 불꽃놀이가 펼쳐지며, 말띠해를 맞아 설치된 '붉은 말' 포토존과 라이트닝존 등 다채로운 볼거리로 젊은 관광객들에게 특별한 추억을 선사할 예정이다.

주문진 해수욕장, 강남동 모산봉, 성덕동 남항진해변 등에서도 지역주민과 함께하는 소원 빌기, 떡국 나눔 행사 등이 풍성하게 열린다.

한편 강릉시는 시민과 관광객 모두가 희망찬 새해를 맞이할 수 있도록 '2026 해맞이 행사'를 개최함에 따라, 수많은 인파에 대비해 안전을 최우선으로 일출 시간대(07~08시) 전담 인력을 집중 배치할 계획이다.

특히 시는 인파가 몰리는 경포와 정동진 권역에 관리 본부를 운영하고, 바다부채길 등 일부 위험시설의 출입 통제, 편의시설 확충 등 안전 환경 정비에도 만전을 기한다.





엄금문 관광정책과장은 "시민과 관광객 모두가 안전한 환경 속에서 소중한 새해 소망을 빌 수 있도록 최선을 다해 준비하겠다"며 "지난 2000년 새천년의 희망을 안고 태어나 25번째 새로운 시간을 여는 정동진 모래시계처럼, 2026년이 여러분 모두에게 역사적인 도약의 해가 되기를 기원한다"고 밝혔다.





강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

